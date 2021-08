Radfahren auf der A73: Umweltschützer wollen nach Berlin radeln

Unter dem Motto "Ohne Kerosin nach Berlin" wollen am Dienstag Klimaaktivisten aus Nürnberg mit dem Rad Richtung Hauptstadt starten. Die Radfahrer möchten am Vormittag um 10.00 Uhr am Nürnberger Kornmarkt starten und an der Rothenburger Straße auf den Frankenschnellweg wechseln. Dort soll es nach ihren Plänen bis nach Erlangen-Bruck gehen.

Eilantrag abgelehnt

Die Stadt Nürnberg hat aber nur der kurzen Variante bis zur Jansenbrücke zugestimmt und möchte die Route der Radfahrer dann über Nordwestring und B4 leiten. Das Verwaltungsgericht Ansbach lehnte am Montag (23.08.21) einen Eilantrag der Umweltschützer ab, wie ein Vertreter von "Students for Future" bekanntgab. Demnach muss nun in zweiter Instanz der Bayerische Verwaltungsgerichtshof München entscheiden.

Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen

Auf der Demonstrationsstrecke wird es zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen kommen. Die Polizei bittet Autofahrer daher, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

Bundesweite Aktion

Die Aktion "Ohne Kerosin nach Berlin" wird von verschiedenen Umweltorganisationen unterstützt und findet deutschlandweit statt. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Radstrecken nach Berlin. Die Franken fahren auf der Route Süd über Bamberg, Erfurt, Halle und Magdeburg nach Berlin. Sie wollen am 7. September dort eintreffen.