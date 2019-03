Radentscheid München startet Unterschriftensammlung

Jeder soll mit dem Fahrrad in München sicher und schnell von A nach B kommen. Die zentralen Forderungen an die Landeshauptstadt sind deshalb unter anderem: breite Radwege, sichere Kreuzungen, ein stadtweites Radverkehrsnetz und mehr Fahrradparkplätze. Mittlerweile sind 40 Bündnispartner mit am Start, darunter zum Beispiel der ADFC, Green City e.V. und der Bund Naturschutz.

Ziel: Bürgerbegehren für mehr Radverkehr

Alle gemeinsam sammeln ab heute Mittag an verschiedenen Stellen in der ganzen Stadt Unterschriften für ihr Bürgerbegehren. Damit das Erfolg hat, müssten etwa 33.000 Menschen unterschreiben. Dann würde es zu einem Bürgerentscheid kommen, es sei denn, der Stadtrat beschließt die geforderten Maßnahmen direkt. Sollte dann auch noch der Bürgerentscheid erfolgreich für das Bündnis verlaufen, müsste die Stadt die Forderungen umsetzen.