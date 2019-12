Neu in München: breite Radwege, schmale Autofahrbahnen

Parkplätze müssen Radwegen weichen

An der Marsstraße stadteinwärts beispielsweise haben sich früher Radler und Fußgänger den Bürgersteig geteilt. Das war eng und gefährlich, und zwar für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer. Der Bürgersteig gehört nun in seiner ganzen Breite den Fußgängern und aus dem schmalen Fahrradweg wurde ein breiter roter Streifen auf der Fahrbahn.

Befürworter und Gegner des Maßnahmen-Pakets

Das Maßnahmen-Paket ist vom Stadtrat unter anderem von SPD, Grünen und ÖDP beschlossen worden - gegen die Stimmen von CSU, FDP und Bayernpartei. Die CSU hat sich in der Debatte auch immer wieder für die Autofahrer stark gemacht und dem Kooperationspartner SPD Einseitigkeit vorgeworfen, also nur Radler zu bevorzugen und auch nicht an den Lieferverkehr zu denken, Befürchtungen des Handwerksverbands und der Münchner Wirtschaftsverbände einfach zu ignorieren – also letztendlich Geld zu verschwenden. Das Bündnis Radentscheid München bewertet die Entscheidung dagegen positiv und sagt: jetzt kann der Radverkehr in München endlich entschlossen vorangetrieben werden.