Radeln in Memmingen: Stadt mit Vorzeigecharakter

Ob alt oder jung, im Anzug oder Jogginghose, mit Bürotasche oder Einkaufskorb: Die Memminger radeln gern.

"Eigentlich ist es ein Luxus, in Memmingen zu wohnen, weil wir überall mit dem Fahrrad hinkommen!" Memminger Radler

Die Stadt tut seit Jahren viel für die Radler. Mit Urs Keil hat sie offenbar genau den Richtigen als Radbeauftragten gefunden: „Die Arbeit macht Spaß, vor allem, weil man oft schon mit kleinen Maßnahmen einiges erreichen kann", sagt Keil. Zum Beispiel habe die Stadt nur mit einem Schild die Innenstadt abends ab 21 Uhr für Radler freigegeben. Außerdem dürfen Radfahrer viele Einbahnstraßen in der Gegenrichtung nutzen und freuen sich über neue Fahrradstraßen und abgesenkte Bordsteinkanten.

Memminger Erfindung für Radler

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Tiefbauamts hat dafür sogar einen speziellen Rillenstein entwickelt, berichtet der Radbeauftragte: „Das ist ein höhenfreier Übergang zwischen Radweg und Straße. Er ist behindertengerecht, leitet auch noch Wasser gut ab – und die Kinder im Anhänger merken gar nicht, dass man von der Straße auf den Gehweg fährt.“

Wenige Schwachstellen

Mit einigen Kleinigkeiten haben aber auch die Memminger Radler noch zu kämpfen. Christoph Kaiser vom ADFC weiß zum Beispiel von einem Fahrradweg, der auf die Straße und wieder zurück auf den Gehweg führt. Markiert ist die Stelle mit einem Schild. „Da kam es schon vor, dass Fahrradfahrer in der Dunkelheit gegen das Schild gefahren sind.“

Gefährliche Bahnunterführung

Gravierender ist eine Bahnunterführung mit einer gefährlichen S-Kurve, an der es immer wieder zu Unfällen kommt. Im April endete einer sogar tödlich. Der Memminger Radbeauftragte Keil appelliert an die Radfahrer, sich an die Beschilderung zu halten - und nur Schrittgeschwindigkeit zu fahren.

Mitmachen beim Fahrradklima-Test

Wie Memmingen beim ADFC-Fahrradklima-Test abschneidet, wird sich zeigen. Die Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs läuft noch bis zum 30. November. Teilnehmer können in einem Fragebogen im Internet angeben, wie sicher sie sich in ihrer Stadt beim Radfahren führen. Es geht auch um ganz konkrete Fragen, zum Beispiel, ob Radwege im Winter geräumt sind. Die Ergebnisse werden an Verkehrsplaner und politische Verantwortliche weitergeben. So soll die Befragung die Bedingungen für Radler verbessern.