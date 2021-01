Radeln im Winter – Augsburgs Polizeipräsident macht's vor

Morgens in Augsburg, bei minus drei Grad: Polizeipräsident Michael Schwald geht aus dem Haus und steigt aufs Fahrrad. Auch bei Eis und Schnee fährt er mit dem Rad zur Arbeit. "Weil man in der freien Natur ist und schon in der Früh seinen Sport hat", sagt der Polizeipräsident.

Handschuhe, Warnweste und Spikes auf den Reifen

Schwald ist mit dicken Handschuhen und einer Warnweste unterwegs. Seine Reifen haben Spikes. Die Geschwindigkeit anpassen und langsam fahren, rät Schwald anderen Winterradlern. Problematischer als das Fahren selbst ist manchmal allerdings das Anhalten, etwa an einer Kreuzung. Schwald rät deshalb nicht nur zu gut funktionierenden Bremsen, sondern auch zu Schuhen mit gutem Profil, damit man auch auf rutschigem Untergrund festen Halt findet, sobald die Füße auf den Boden müssen.

Mit dem Auto nicht schneller als mit dem Fahrrad

20 Minuten braucht Schwald mit dem Fahrrad bis zum Polizeipräsidium und damit nicht länger als mit dem Auto. Wenn Beleuchtung, Bekleidung, Bremsen und Fahrverhalten passten, sagt er: "Dann macht es wirklich viel, viel Spaß", sagt er.

ADFC: Radeln stärkt das Immunsystem

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) empfiehlt das Radeln im Winter. Der Verband verweist auf Studien, denen zufolge dabei das Immunsystem ankurbelt wird, was helfen kann Erkältungen vorzubeugen.