Radeln fürs Klima: Aktion Stadtradeln startet in Nürnberg

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am "Stadradeln" tragen ihre gefahrenen Kilometer online in einen Kalender ein. Den offiziellen Startschuss in Nürnberg geben Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Umweltreferentin Britta Walthelm (Grüne) am späten Vormittag.

Alle Nürnbergerinnen und Nürnberger können mitmachen

Mitmachen kann beim Stadtradeln jeder, der in Nürnberg lebt, arbeitet, eine Schule besucht oder einem Verein dort angehört. An der internationalen Kampagne "Stadtradeln" nehmen bundesweit zahlreiche Städte und Gemeinden teil.

Geradelte Kilometer zählen bis 9. Juli

Sie kämpfen dabei um den Titel "Fahrradaktivste Kommune". Dafür zählt die Gesamtsumme der Kilometer, die alle Teilnehmer in der jeweiligen Kommune mit dem Rad zurückgelegt haben. Die Aktion "Stadtradeln" in Nürnberg dauert noch bis zum 9. Juli.