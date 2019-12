Radball-WM: Mlady-Cousins aus Stein holen Silber

Der hohe Erwartungsdruck machte "das Ganze natürlich nicht einfacher", sagt Kohl. Auf der anderen Seite reiste er aber "einen Tick entspannter als die Konkurrenz" an, weil er wusste, dass seine "Kür läuft". Egal, "ob der Boden schnell, langsam oder uneben ist: Es kann kommen, was will. Ich fühle mich gut vorbereitet."

In der Tat: Der Oberfranke hat seine Rolle als unangefochtener Topfavorit unter Beweis gestellt und sich den Titel gesichert. Das ist ein weiterer großer Erfolg, nachdem er in dieser Saison nicht nur alle Weltcups gewinnen, sondern in den letzten Monaten auch drei Mal einen neuen Weltrekord aufstellen konnte.

In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft hatte der viermalige deutsche Meister, dreifache Weltmeister, Gesamtweltcupsieger und Europameister mit 214,10 Zählern den höchsten jemals erreichten Punkteschnitt. Zuvor hatte die Bestmarke acht Jahre lang gehalten und galt laut Kohl eigentlich als "die unüberwindbare Hürde." Dass ein neuer Trick in seiner riskanten Kür "so gut funktionieren" würde, hatte er sich nicht einmal selbst ausmalen können, doch es klappte.

Damit verwies er den zweiten deutschen Starter Marcel Jüngling auf Platz zwei, Chin To Wong aus Hongkong.

Radball: Gerhard und Bernd Mlady holten Silber

Auch im Radball hatte ein fränkisches Duo gute Aussichten auf den Titelgewinn. Die Cousins Gerhard und Bernd Mlady spielen seit 22 Jahren für den RMC Lohengrin Stein und konnten gemeinsam schon viele Erfolge feiern. 2017 etwa holten sie den Weltmeister-Titel. In Basel leisteten sich die beiden ausgerechnet im Finale einige Schwächen. So wie auch schon 2018 wurden sie Zweiter hinter ihren Dauer-Konkurrenten, den fünfmaligen Weltmeistern Markus Bröll und Patrick Schnetzer aus Österreich.