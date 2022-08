Radaktivisten in Nürnberg: Verkehrsbehinderungen erwartet

Nachdem Klimaaktivistinnen und -aktivisten am Dienstag den Verkehr rund um den Nürnberger Hauptbahnhof lahmgelegt haben, droht der Stadt nun das nächste Verkehrschaos. Denn rund 60 Teilnehmer der Klimaprotesttour-Süd "Ohne Kerosin nach Berlin" wollen am Donnerstag in der Frankenmetropole auf sich aufmerksam machen. Nach Angaben der Veranstalter planen die Radaktivisten einen Aktionstag für eine klimagerechte Politik.

Demnach sind die Radler von etwa 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr quer durch die Stadt unterwegs. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in diesem Zeitraum.

Radl-Aktivisten machen Halt in Nürnberg

Die Radfahrer der Klimaprotesttour-Süd sind bereits am Montag in Augsburg gestartet. Nach einem Zwischenstopp in Ingolstadt und einer Nacht im mittelfränkischen Feucht planen sie in Nürnberg mehrere Aktionen. Unterstützt werden sie dabei von dem örtlichen Bündnis "Nürnberg for future".

Stadtrundfahrt und Mahnwache geplant

So fahren sie gemeinsam zweimal die Strecke des Norisringrennens am Zeppelinfeld und radeln dann zum Kohlenhof. Dort findet am Mittag eine Mahnwache gegen den Ausbau der Stadtautobahn statt.

Danach geht die Klimaprotesttour über Schweinau und Gostenhof zum Plärrer, zur Burg und über Umwege stadtauswärts bis Erlangen-Tennenlohe. Auch Bamberg und Coburg stehen noch auf der Liste der Klimaaktivisten.

Sternfahrt für die Verkehrswende

Insgesamt sind derzeit fünf Klimaprotesttouren in Deutschland unterwegs. Die Aktivisten radeln sternförmig nach Berlin. Gemeinsam wollen sie dort am 1. September ihren Abschlussaktionstag abhalten. Sie fordern eine Verkehrswende, eine Energiewende sowie eine nachhaltige Agrarpolitik.

Heuer wird die süddeutsche Protesttour der Klimaaktivisten erstmals von den "Students for future" aus Augsburg organisiert.