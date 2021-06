Rad und Bahn statt Auto: Fahrradkundgebung auf Frankenschnellweg

Das Bündnis für nachhaltige Stadtentwicklung hat im Rahmen einer Rad-Demo die Planungen der Stadt Nürnberg für den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs scharf kritisiert. Gut 200 Radfahrerinnen und Radfahrer machten sich am späten Vormittag auf zu einer "Fahrrad-Erkundung" durch Teile der Innenstadt und auf dem betroffenen Teilstück des autobahnähnlichen Frankenschnellweges. Während der Erkundungstour ist es zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt gekommen, der Frankenschnellweg in Richtung Süden war kurze Zeit komplett gesperrt.

Planungen veraltet

Das Bündnis, dem sich auch Fridays for Future Nürnberg und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) angeschlossen haben, befürchtet viel zu lange, viel zu teure und völlig veraltete Planungen. "Trotz Klimawandel und Verkehrswende hält die Stadt Nürnberg an ihrem jahrzehntealten Ausbauvorhaben beim Frankenschnellweg fest. Damit würden Verkehrsverhältnisse des letzten Jahrhunderts, nämlich die der autogerechten Stadt, für mindestens das nächste halbe Jahrhundert zementiert – im wahrsten Sinne des Wortes", so Ulrike Müller-Telschow, Sprecherin des Bündnisses.

Alternative zur Autobahn in der Stadt

Mit einem Bürgerantrag, zusammen mit dem VCD, soll nun ein öffentlicher Diskurs angestoßen werden, der auch vorliegende Alternativen, wie zum Beispiel die Technische Hochschule Nürnberg entwickelt hat, berücksichtigt. Das sei bisher nicht geschehen, so Müller–Telschow. Das gelte zum Beispiel auch für den Vorschlag, den Frankenschnellweg zu einem Stadtboulevard umzubauen und dort eine neue Straßenbahnlinie als Alternative zum Auto zu etablieren. Alle bisherigen Planungen würden zudem die Trennung der Stadtviertel Gostenhof und St. Leonhard-Schweinau verstärken. "Das Filetstück mitten durch die beiden Stadtteile darf nicht dafür verwendet werden, um noch breitere Straßen zu bauen, um noch mehr Verkehr durch die Stadt zu schleusen. Hier muss es um Wohnungsbau, Begrünung und Leben gehen", so Ulrike Müller-Telschow.

Frankenschnellweg soll kreuzungsfrei werden

Als "Frankenschnellweg" wird der fränkische Teil der Autobahn 73 zwischen Feucht (Landkreis Nürnberger Land) und Suhl in Thüringen bezeichnet. In Nürnberg endet die Autobahn und der Verkehr muss durch das Stadtgebiet mehrere mit Ampeln geregelte Kreuzungen passieren, was oft zu langen Staus führt. 60.000 Fahrzeuge passieren nach Angaben der Stadt täglich die Strecke. Ein 1,8 Kilometer langer Tunnel sowie kreuzungsfreie Zu- und Abfahrten sollen das Nadelöhr beheben.