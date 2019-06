Rad-Ring-Demo: Radln auf dem Mittleren Ring für den Radentscheid

Mit einer Rad-Ring-Demo will das "Bündnis Radentscheid München" Stärke demonstrieren. Mit 18 Prozent am Gesamtverkehr sei der Anteil der Fahrradfahrer so hoch wie in keiner anderen deutsche Großstadt, so der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) München. Mit der Demo, bei der die Teilnehmer im familientauglichen Tempo auch auf dem Mittleren Ring in München fahren dürfen und durch die Tunnel im Norden, wollen sie zeigen: Wir sind hier und wir wollen, dass auch mal den Autos Straße genommen wird - zu Gunsten der Fahrradfahrer.

Bündnis Radentscheid: 100.000 Unterschriften

Das Bündnis aus ADFC, Bündnis 90/Die Grünen, GreenCity, ÖDP, Bund Naturschutz und Die Linke hat in den letzten Wochen Unterschriften für ein mögliches Bürgerbegehren gesammelt, nach eigenen Angaben rund 100.000. Damit wäre das Quorum erreicht um ein Begehren zuzulassen. Es geht um breitere und sicherere Radwege, ein besseres Netz innerhalb der Stadt, eine gute Anbindung in die Außenbezirke und einen geschlossenen Altstadtring in München für Fahrradfahrer.

Straßensperrungen, Behinderungen - und noch ein Stadtlauf

Die Demonstration begann am Vormittag an der Theresienwiese laut Polizei mit etwa 1.500 Radlern: Von der Bavaria aus ging es dann auf autofreien und polizeigesicherten Straßen auf den nordwestlichen Mittleren Ring, durch vier Ringtunnel, dann an der Isar entlang und wieder zurück zur Theresienwiese. Insgesamt ging die Polizei am Mittag von 10.000 Radlern am Mittleren Ring aus. Es ist mit Behinderungen und Straßensperrungen zu rechnen. Auch weil gleichzeitig noch ein Stadtlauf in der Landeshauptstadt stattfindet.