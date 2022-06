Radentscheid Bayern beginnt mit Unterschriftensammlung

Die Aktivisten und Unterstützer des Volksbegehrens "Radentscheid Bayern" wollen, dass das Rad bis 2030 ein Viertel des Verkehrs in Bayern ausmacht. Dafür sollen die Kommunen bei der Planung und dem Bau der Radwege unterstützt werden. Ein Bündnis unter anderem aus dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), dem Bund Naturschutz, dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) sowie fünf Parteien (SPD, Grüne, ÖDP, Linke und Volt) hat sich dafür zusammengetan.

Wenig Radwege vor allem auf dem Land

An weit mehr als der Hälfte der Staats- und Bundesstraßen gebe es keinerlei Radwege, stellt Bernadette Felsch vom ADFC fest. Sie sieht das Problem vor allem auf dem Land. Deswegen nimmt die Initiative vor allem sogenannte Schnellradwege in den Fokus: Kreuzungsfreie und direkte Überland-Radwege. Mittels eines eigenen Radgesetzes soll deren Planung beim Freistaat zentralisiert werden.

Zehn Prozent Wahlberechtigte in zwei Wochen

25.000 Unterschriften aus Bayern braucht das Bündnis, damit es zum eigentlichen Volksbegehren kommt, bei dem sich innerhalb von zwei Wochen zehn Prozent der Wahlberechtigten in den Rathäusern in Listen eintragen müssen. Wird der eingebrachte Gesetzesentwurf vom Landtag angenommen, entfällt ein anschließender Volksentscheid. Wird er abgelehnt, muss das Volk entscheiden. Den Initiatoren dient auch das letzte erfolgreiche bayerische Volksbegehren von 2019 "Rettet die Bienen" als Vorbild.

Unterstützer sind zuversichtlich

Am Donnerstag beginnt die erste Unterschriften-Aktion für den "Radentscheid" auf dem Münchner Tollwood Festival. Bis zum späten Herbst wollen die Initiatoren Unterschriften in ganz Bayern sammeln. Sie sind zuversichtlich, dass sie das schaffen: Denn allein bei den elf Rad-Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene, zum Beispiel in Augsburg und Bamberg, kamen über 240.000 Unterschriften zusammen.