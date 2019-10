Rache oder Versehen? Mutmaßlicher Serienbrandstifter vor Gericht

Im vollbesetzten Großen Sitzungssaal des Landgerichts Deggendorf hat am Vormittag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Serienbrandstifter aus dem Bayerischen Wald begonnen. Der Staatsanwalt warf dem 24-Jährigen in der Anklage zum Auftakt vor, mehrere Brände gelegt zu haben. Die Anklage lautet unter anderem auf schwere Brandstiftung.

Feuer in Scheune der Großeltern

So soll der Mann in den frühen Morgenstunden des 13. März 2019 eine Scheune auf dem Anwesen seiner Großeltern angezündet haben. Aus Rache, so der Staatsanwalt, weil das Anwesen von der Oma nicht seiner Mutter, sondern einem Onkel überschrieben wurde. Die Scheune brannte völlig nieder. Das angrenzende Haus, in dem die Großeltern schliefen, wurde schwer beschädigt. Allein bei diesem Feuer entstand Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro, die Großeltern blieben unverletzt.

Zweites Feuer im Sägewerk, drittes in weiterer Scheune

Später dann soll der Angeklagte unter anderem in einem Sägewerk und in einer weiteren Scheune Feuer gelegt haben. Insgesamt entstand bei den Bränden in und um Viechtach im Kreis Regen ein Schaden von rund einer viertel Million Euro.

Teilgeständnis zum Auftakt

Der Angeklagte sitzt seit seiner Festnahme am 10. April in Untersuchungshaft und wurde in Handschellen im Gerichtsaal vorgeführt. Er legte zu Prozessbeginn eine Art Teilgeständnis ab. Das Feuer in der Scheune sei durch eine von ihm in den Morgenstunden vergessene brennende Zigarette entstanden. Weil der Verdacht auf seinen Onkel gefallen sei, habe er durch ein Feuer in dem Sägewerk von ihm ablenken wollen. Dort habe er mit einem Feuer Späne angezündet, diese aber mit einem ölgetränkten Lappen vergeblich wieder löschen wollen.

Angeklagter hoch verschuldet

Der 24 Jahre alte Angeklagte gab vor Gericht an, durch Sportwetten hoch verschuldet zu sein. Der in Untersuchungshaft sitzende Familienvater lebt in Scheidung. Er ist im Februar dieses Jahres der Freiwilligen Feuerwehr beigetreten.

Ölspuren auf Motorradstrecke

Neben den Bränden soll der Angeklagte auch auf beliebten Motorradstrecken im Bayerischen Wald zweimal in Kurven Ölspuren gelegt haben. In diesen Fällen setzte er anders als bei den Bränden unter falschem Namen einen Notruf ab, so der Staatsanwalt.