Rabenstein: Vorlesungen des AfD-Dozenten in Bayreuth unterbinden

Im Fall des Bayreuther Uni-Dozenten und AfD-Politikers Hans-Thomas Tillschneider fordert der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Christoph Rabenstein die Bayerische Staatsregierung zum Handeln auf. In einem Brief an Ministerpräsident Söder schreibt Rabenstein, die Dozententätigkeit Tillschneiders an der Universität Bayreuth sei "ein unhaltbarer Zustand".

Tillschneider gilt als Anhänger des rechtsextremen "Flügels"

Der AfD-Politiker gelte seit langem als führender Anhänger des als rechtsextrem eingestuften und inzwischen aufgelösten "Flügels" der Partei, begründet Rabenstein seine Forderung. Tillschneider sei bereits mehrfach durch demokratiefeindliche und rechtsextreme Äußerungen aufgefallen. Außerdem werde der Politiker, der auch Vize-Fraktionschef der AfD im Landtag von Sachsen- Anhalt ist, vom Verfassungschutz überwacht.

Keine Dozenten mit demokratiefeindlicher Gesinnung

Für den ehemaligen Bayreuther Abgeordneten wirft der Fall mehr politische denn juristische Fragen auf. Deswegen fordert er die Staatsregierung auf, dass "auf politischem Weg alles unternommen wird, dass Herr Tillschneider nicht weiterhin Vorlesungen an einer bayerischen Universität halten kann". Auch müsse man im neuen Hochschulgesetz, über das der Landtag derzeit berate, Vorschriften verankern, die eine Tätigkeit von Dozenten mit extrem demokratiefeindlicher Gesinnung untersagten.

Imageschaden für Bayreuther Uni befürchtet

Rabenstein befürchtet durch Tillschneiders Lehrtätigkeit zudem einen Imageschaden für die Bayreuther Universität. Diese gelte nämlich als besonders weltoffen und tolerant, schreibt der ehemalige Abgeordnete in seinem Brief. Auch die SPD im Bayreuther Stadtrat fordert, dass sich der Landtag bzw. der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst in einer seiner nächsten Sitzungen mit dem Fall Tillschneider beschäftigt und eine Stellungnahme dazu abgibt.

Ministerium: Keine rechtliche Handhabe gegen Tillschneider

Der AfD-Politiker und Privatdozent Hans-Thomas Tillschneider lehrt seit 2019 an der Universität Bayreuth. Seine Tätigkeit als Dozent ist umstritten. Immer wieder protestieren Studierende und Politiker anderer Parteien gegen den Islamwissenschaftler. Nach Angaben der Universitätsleitung und des bayerischen Wissenschaftsministeriums gibt es keine rechtliche Handhabe gegen Tillschneider, da der sich in seinen Lehrveranstaltungen bisher nicht politisch geäußert habe.