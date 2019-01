Rabbiner plant in Amberg "Zentrum gegen Radikalisierung"

Schon seit Langem plant Rabbiner Elias Dray mehr Präventionsarbeit in Amberg. Er lebt auch in Berlin und stellt in beiden Städten fest, dass Antisemitismus und Rassismus zugenommen hätten, sagt er.

Amberger Prügelattacke als Anlass

Stein des Anstoßes war jetzt ein Vorfall im Dezember 2018. Damals zog eine Gruppe betrunkener, jugendlicher Asylbewerber in Amberg prügelnd durch die Stadt. Insgesamt zwölf Menschen wurden dabei verletzt.

In dem von ihm geplanten Zentrum soll es nicht nur um Antisemitismus gehen. Generell wünsche er sich Wachsamkeit gegenüber jeder politischen oder religiösen Radikalisierung und Gewalt, so Dray. Er engagiert sich in Berlin bereits seit einigen Jahren für das Präventionsprojekt "Meet2Respect".

Dray und Spaenle besuchen Schule

Das neue Programm in Amberg soll Workshops umfassen, aber auch Besuche der Synagoge oder einer Moschee. Als erstes Beispiel stellt er heute Ludwig Spaenle einen Workshop mit Schülern des Max-Reger-Gymnasiums vor, der unter dem Titel "Ausgrenzung früher und heute" steht.