Rabbiner in München verfolgt und beleidigt - Kritik an Zeugen

Charlotte Knobloch: Extremismus und Judenhass nehmen zu

Die Israelitische Kultusgemeinde verurteilte den Vorfall. "Wir sind erschüttert über diesen Angriff mitten in der Altstadt, ganz in der Nähe unseres Gemeindezentrums", erklärte Präsidentin Charlotte Knobloch.

"Es schmerzt mich, dass unser Rabbiner so etwas erleben musste. Der Angriff fügt sich leider in die Entwicklung der letzten Zeit ein: Auch bei uns hier in München nehmen Extremismus und Judenhass zu." Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

Nach dem Vorfall werde die Unsicherheit unter den Gemeindemitgliedern nicht geringer werden, so Knobloch weiter.

Orthodoxe Juden fordern besseren Schutz

Auch deutschlandweit wurde die Attacke verurteilt: "Jede Aggression gegen Juden ist eine zu viel und in keinster Weise zu akzeptieren", sagte der Vorstand der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland, Rabbiner Avichai Apel, der Nachrichtenagentur AFP. Nach diesem jüngsten Vorfall müsse gefragt werden, wie Rabbiner und jüdische Mitbürger in Deutschland besser geschützt werden können.

Wegen des mutmaßlich arabischen Hintergrunds der Täter forderte Apel mehr Dialog zwischen Muslimen und Juden. Er sehe die muslimischen Imame in der Pflicht, bei Jugendlichen Vorbehalte gegen die in Deutschland lebende jüdische Gemeinde abzubauen, sagte er.

Polizei-Fahndung zunächst ohne Erfolg

Das für politisch motivierte Kriminalität zuständige Kommissariat übernahm die Ermittlungen wegen Beleidigung. Eine Fahndung der Münchner Polizei nach den Tatverdächtigen verlief den Angaben zufolge zunächst erfolglos.

In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland immer wieder Angriffe auf Juden, auch in München. So war im Sommer 2019 in der bayerischen Landeshauptstadt bereits einmal ein Rabbiner attackiert worden. Nach dem Besuch einer Synagoge waren er und seine beiden Söhne nach Angaben der Polizei beleidigt und einer der drei Männer bespuckt worden.