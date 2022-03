Rabatt-Vorschlag: Skepsis bei Tankstellenbetreibern

Tankstellenbetreiber in Niederbayern und der Oberpfalz reagieren skeptisch auf den Vorschlag zum Tank-Rabatt, den Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Sonntagabend angekündigt hat. Demnach sollen Kunden beim Tanken an der Kasse einen ermäßigten Preis zahlen.

Hier gehts zur ARD-Audiothek: "Tankrabatt wegen hoher Spritpreise - ist das umsetzbar?"

Tankstellenbetreiber: Vorschlag nicht umsetzbar

"Der Vorschlag ist nicht in der Realität umsetzbar", sagt dazu beispielsweise Tankstellenbetreiber Ludwig Lanzinger aus Regensburg. Aus seiner Sicht sei es weniger ein Problem, den Rabatt an der Kasse abzuziehen. Er befürchtet allerdings, dass die Tankstellenbetreiber dann Monate oder Jahre warten müssten bis ihnen die Differenz wieder zurückgezahlt wird. Gerade kleineren und mittelständischen Tankstellenbetreibern, könnten dadurch hohe Verluste drohen.

Auch Tankstellenbetreiber Josef Limmer aus Gerzen, im Landkeis Landshut, hält den Vorschlag für nicht umsetzbar. Wenn jeder Kassenbeleg einzeln eingereicht werden müsse, sei das bei mehreren hundert Kunden täglich nicht mehr überschaubar.

Wunsch: Günstigerere Einkaufspreise

Bernhard Huber von der Tankstelle Pleyer in Rohr, im Landkreis Kelheim, wünscht sich bereits eine Entlastung beim Einkaufspreis. Die könne man eins zu eins an den Kunden weitergeben. Ähnlich sieht es auch Tankstellenbetreiber Gerhard Bergler aus Weiden.

Wenn bereits bei den Raffinerien als Inverkehrbringern die Steuerlast gesenkt würde, würden das auch die Kunden an der Zapfsäule merken. Er kritisiert außerdem, dass die Branche von dem Vorschlag des Tank-Rabatts überrollt worden sei.