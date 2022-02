Quote: Knapp drei Millionen sahen "Fastnacht in Franken"

Knapp drei Millionen (2,973 Mio.) Menschen haben am Freitagabend die "Fastnacht in Franken" im BR Fernsehen gesehen. Allein in Bayern haben 1,864 Millionen die vierstündige Sendung verfolgt, der Marktanteil lag hier bei 40,6 Prozent. Die Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken war in diesem Jahr nicht live ausgestrahlt, sondern vorab aufgezeichnet worden.

2021 hatten bundesweit 2,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die "Fastnacht in Franken" im BR Fernsehen gesehen.

Wieder Publikum dabei

Anders als im Vorjahr durfte bei der Prunksitzung des Fastnachtverbandes Franken heuer wieder Publikum dabei sein – wenn auch nur etwa 170 Gäste statt wie sonst rund 600. Mit dabei waren wie üblich etliche Prominente, darunter Ministerpräsident Markus Söder (CSU), die frühere bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) und der Würzburger Bischof Franz Jung.

Söder hat die Sitzung offenbar sogar so sehr in Karnevalsstimmung versetzt, dass er ein Kostüm-Comeback ankündigte. "Nächstes Jahr komme ich auf jeden Fall wieder im Kostüm", sagte er nach der Sendung. Heuer trug er einen Smoking – wie auch bisher in seiner Zeit als Ministerpräsident.