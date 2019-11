Quo Vadis, Autoland Deutschland?

Der Wirtschaftsclub Bamberg lädt am Dienstagabend aufgrund gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen zu einer Podiumsdiskussion rund um das Thema Auto in die Bamberger Konzerthalle. Bei der Podiumsdiskussion mit dem Titel "Autoland Deutschland – Quo Vadis – Herausforderungen und Visionen" werden Vertreter aus Forschung, Politik und Wirtschaft Fragen zur Zukunft der Branche genauer beleuchten und diskutieren, teilen die Veranstalter mit.

Umweltbelastung Auto

Da das Auto in der Gesellschaft mittlerweile als Belastung für die Umwelt gilt, sind Absatzzahlen rückläufig und Hersteller und Zulieferer bedroht. Diese Entwicklung ergebe konkrete Fragestellungen. So zählen zu den diskutierten Themen unter anderem die Veränderungen in Antriebs- und Emissionstechnik, Veränderungen beim Mobilitätsbedarf und deren wirtschaftliche und soziale Konsequenzen. Franken und besonders Stadt und Landkreis Bamberg seien von der Automobilindustrie abhängig, so die Veranstalter.

Verunsicherung in der Automobilbranche

Die angekündigte Schließung von Michelin, der Stellenabbau bei Bosch und die eingeführte Kurzarbeit in der Branche lösten Verunsicherung aus, was Professor Claus-Christian Carbon von der Universität Bamberg als großes Problem identifiziert: "Aus vollkommener Unsicherheit, Existenzangst und Perspektivlosigkeit kann man Menschen nicht motivieren." Außerdem fordert der Wissenschaftler, dass sich die Automobilindustrie nicht auf ein Antriebssystem fokussieren sollte. Auch Alternativen müssten weiterentwickelt werden und die Politik müsse dies fördern. "Wir müssen nicht gut sein, wir müssen und wir werden spitze sein", glaubt Carbon.

Diskussionsteilnehmer aus Wirtschaft und Politik

Neben dem Wissenschaftler werden der Geschäftsführer von Bosch, Thomas Hartung, der Aufsichtsratsvorsitzende der Brose Gruppe, Michael Stoschek, Martin Schulz von der SPD, Markus Blume, Generalsekretär der CSU und Lisa Badum für die Grünen auf dem Podium Platz nehmen.