Quitten-Hotspot Mainschleife: Das Comeback der gelben Frucht

Sie ist gelb, sie duftet, wenn sie reif wird und die Frucht ist im rohen Zustand sehr hart und schmeckt herb: Die Quitte. Während diese Frucht aus früheren Haushalten gerade über den Winter nicht wegzudenken war, ist die Quitte heute nicht gerade die beliebteste Frucht. Völlig zu Unrecht – findet Biobauer Marius Wittur: "Die Quitte ist das exotischste Obst, das wir in Franken haben".

Alte Quitten-Bestände an der Mainschleife rekultiviert

Marius Wittur baut in Unterfranken auf momentan etwa zwölf Hektar Fläche Quitten an. Er hat die Frucht selbst aber nicht an die Mainschleife gebracht, sondern gewissermaßen wiederentdeckt und rekultiviert. Obstbauern haben hier schon vor mehreren hundert Jahren Quitten angebaut. "Damals haben die Bauern genau geschaut, welche Obstsorten in einer Region angepasst sind und wachsen.", erklärt der Biobauer.

Alles zur gelben Frucht auf einem Lehrpfad in Astheim

Also hat Marius Wittur 2003 damit begonnen, alten und verwilderten Quitten-Bestände wieder neues Leben einzuhauchen. Daraus entstand ein Quittenlehrpfad in Astheim, einem Ortsteil von Volkach im Landkreis Kitzingen. Ein vier Kilometer langer Rundweg führt vorbei an verschiedenen kleinen Parzellen mit unterschiedlichsten Quitten-Sorten. Zwölf Thementafeln am Weg geben Auskunft zur Frucht, zum Beispiel zu ihrer Kulturgeschichte oder der Botanik.