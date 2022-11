Quereinsteiger bei der Feuerwehr in Bubenreuth

Heute ist für sie der große Tag, Monate haben sie sich auf die Leistungsprüfung vorbereitet. Wenn es brennt, muss auch bei den Quereinsteigern jeder Handgriff sitzen. Alle hier stehen voll im Leben, haben Jobs, sie haben oft auch Familie und nun machen sie auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr mit.

Teamwork und Arbeit für die Gemeinde

Der 50-Jährige Okan Toka zum Beispiel ist eigentlich KInderarzt. "Im normalen Leben bin ich Arzt, Kinderkardiologe und entsprechend auch sehr eingetaktet und die Feuerwehr ist schon ein Bindeglied dafür, also über meine medizinische Laufbahn komme ich da rein und hier kommt noch das ganze Feuer löschen und das Teamwork und die Arbeit für die Gemeinde.“

40 Unterrichtseinheiten im Crashkurs

Toka ist nicht allein zur Feuerwehr gekommen. Auch seine Frau Barbara, die Intensivkrankenschwester ist, hat sich als Freiwillige gemeldet. Für das Ehepaar und die anderen Quereinsteiger wird es nun ernst. Bei der Prüfung auf Zeit müssen sie gleich zeigen, was sie gelernt haben. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bubenreuth, Heinrich Herzog, ist aber zuversichtlich. "Die haben in Bubenreuth den sogenannten Crashkurs gemacht, der besteht aus 40 Unterrichtseinheiten und ist Teil der modularen Truppausbildung, was in Bayern Grundvoraussetzung ist für den aktiven Feuerwehrmann", so der Kommandant.

Einsatz wird simuliert

Bei der Prüfung wird ein Einsatz simuliert. Zigmal haben die Quereinsteiger seit Februar jeden Handgriff trainiert. Sie haben erste Hilfe gelernt und das zielgenaue Löschen. Okan ist mit einem Kollegen im Angriffstrupp. Alles klappt wie geübt. Seine Frau Barbara muss bei der Prüfung mit den anderen jetzt noch eine Saug-Leitung bauen.

Die beiden haben drei Kinder. Sie sind voll in ihren Jobs gefordert und nun soll auch noch die Feuerwehr eine Rolle in ihrem Leben spielen. "Das ist ein tolles gemeinsames Hobby und wir versuchen auch unsere Kinder zu begeistern. Die Kleine ist schon hier, die Mittlere war schon da, es ist auch ein Familienevent und das ist auch etwas Schönes, um sich hier in der Gemeinde zu integrieren", so Toka.

Piepser bei bestandener Prüfung

Alle haben die Prüfung bestanden. Dafür gibt’s nicht nur eine Urkunde, sondern auch den Piepser. Beim nächsten Alarm werden nun auch Barbara und Okan beim Einsatz dabei sein. Ab jetzt sind sie fester Teil der Feuerwehr-Familie in Bubenreuth