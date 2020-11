"Querdenker"-Demo in Passau verläuft friedlich

Kritik von Bischof Stefan Oster

Zu Beginn der Veranstaltung gab es einen kleinen Laternen-Umzug im Klostergarten. Kinder spielten die Martinsgeschichte nach. Es folgten mehrere Reden, in denen die Frauen und Männer mehrfach betonten, sich von Rechtsradikalen zu distanzieren. Sie wollen nichts mit der Gewalt, wie sie auf der Demo in Leipzig Polizisten und Journalisten erfahren hatten, zu tun haben, hieß es. Die Maske halten sie für ein Symbol der Angst und der Unterwerfung, es erzeuge tiefes Misstrauen in der Gesellschaft.

Unterdessen kritisiert die deutsche Bischofskonferenz Martinsumzüge im Umfeld der "Querdenker"-Bewegung. Passaus Bischof Stefan Oster schreibt: "Martin eignet sich als Vorbild für vieles - aber nicht für politische Instrumentalisierung, um Kritik an Corona-Maßnahmen zum Schutz von Leben zu üben."

Die Stadt Passau hatte der Protestaktion Auflagen erteilt und unter anderem den Umzug verboten. Die Veranstalter wollten das Verbot mit einem Eilantrag kippen und scheiterten. Sie kündigen an, weitere Rechtsmittel einlegen zu wollen.