Querdenker-Aktion gegen Masken: Polizei kontrolliert an Schulen

Weil die Initiative "Querdenken 711" für Montag vor Schulen Aktionen gegen das Maskentragen plant, sind im Stadtgebiet Regensburg verstärkt Streifenwägen der Polizei im Einsatz. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz auf BR-Anfrage mitteilte, hätten Beamte bereits am Morgen sporadisch einzelne Schulen abgefahren.

Polizei: Bislang nichts Verdächtiges beobachtet

Bislang sei nicht bekannt geworden, dass Mitglieder von "Querdenken 711" Schüler angesprochen hätten. Im Laufe des Tages würden Streifenwagen aber erneut Schulen im Stadtgebiet überprüfen. Auch aus anderen Städten der Oberpfalz seien bislang noch keine Vorkommnisse bekannt geworden, so die Sprecherin.

Die Polizei in Weiden überwacht laut dem dortigen Sprecher neuralgische Punkte, habe bislang aber nichts Verdächtiges beobachtet. Auch in Schwandorf ist laut einem Polizeisprecher noch kein Fall bekannt geworden, in dem ein Mitglied von "Querdenken 711" Schüler angesprochen hätte. Auch an Schulen in Cham habe es noch kein Vorfälle gegeben, so der Leiter der dortigen Polizeiinspektion.

Deutsches Kinderhilfswerk warnt Eltern

Nach Informationen des Kinderhilfswerks hat die Initiative "Querdenken 711" für Montag geplant, unwirksame Masken mit ihrem Logo an Schüler zu verteilen. Die Gruppierung, die die Corona-Maßnahmen kritisiert, wolle so auf eine angebliche Gefährlichkeit von Masken hinweisen. Das Deutsche Kinderhilfswerk hatte Eltern im Vorfeld dazu aufgerufen, ihre Kinder auf die geplante Aktion hinzuweisen.