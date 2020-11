"Querdenken"-Demo: 1.000 Corona-Gegner protestieren in Aichach

In Aichach sind rund 1.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auf die Straße gegangen. Initiiert wurde die Demonstration von der Augsburger Sektion der "Querdenker"-Bewegung. Es war der erste Protest dieser Art in Aichach. Die Veranstalter hatten 2.000 Teilnehmer angemeldet und wollten quer durch die Innenstadt ziehen. Das Landratsamt Aichach-Friedberg beschränkte die Zahl aber auf die Hälfte; die Versammlung durfte inklusive der Kundgebungen ausschließlich auf dem Volksfestplatz stattfinden. Zudem mussten die Demonstranten Maske tragen und einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten. Die Meisten hielten sich offenbar an die Vorgaben. Vereinzelt musste die Polizei aber Teilnehmer auffordern, eine Maske zu tragen.

Versetzter Chef des Gesundheitsamts von "Querdenkern" gelobt

Thema auf der Demonstration war auch der Fall des abberufenen Leiters des Aichacher Gesundheitsamts, Friedrich Pürner. Auf Schildern war zu lesen: "Dr. Pürner - kritischen Sachverstand braucht das Land! Aber keine Duckmäuser und Bürokraten".

Pürner hatte Bayerns Corona-Teststrategie als verfehlt kritisiert, ebenso die aus seiner Sicht sinnlose Maskenpflicht in Schulen und Kindergärten und die Schließung von Klassen oder Schulen wegen positiver Testergebnisse. Anfang des Monats war er schließlich in das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit versetzt worden. Er selbst bezeichnete dies als "Strafversetzung".

Kleiner Protest gegen die Veranstaltung

Die parteiübergreifende Gruppe "Wir aus Aichach" hatte dazu aufgerufen, nicht zu der "Querdenken“-Demo zu gehen. Wegen des Teil-Lockdowns wurde auch nicht zu einer klassischen Gegendemonstration aufgerufen. Dennoch protestierten rund 30 Menschen gegen die "Querdenker"-Veranstaltung.

Auf der Internet-Seite von "Wir aus Aichach" hieß es: "Corona-Leugner, Feinde unserer Demokratie und andere Hetzer sind bei uns nicht willkommen". Hinter den Botschaften von Corona-Skeptikern, Corona-Leugnern oder "besorgten Eltern", die auf den ersten Blick einen guten Klang hätten, steckten fragwürdige Thesen mit weitreichenden Konsequenzen.