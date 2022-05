Queeres Nürnberg: Fußballturnier soll Menschen verbinden

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Nürnberg mit großer Mehrheit den Aktionsplan "Queeres Nürnberg" verabschiedet. Die Belange von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Interpersonen sollen in der Stadt besser berücksichtigt werden. Der Aktionsplan soll dazu beitragen, die Sichtbarkeit queeren Lebens zu erhöhen und Beratungsstrukturen zu stärken, sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) dem BR. Aber auch die Verwaltung soll dadurch geöffnet und die Kooperation zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung ausgebaut werden, "denn Sichtbarkeit und Repräsentanz schaffen Akzeptanz und Sicherheit", meint König.

Fußballturnier mit 40 Teams

Mit einem großen Fußballturnier sollen nun Tausende Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung, Hautfarbe, Herkunft, Religion und körperlicher Beeinträchtigung auf und neben dem Fußballplatz zusammenkommen. Das Turnier stehe für Weltoffenheit, Gleichberechtigung und Vielfalt, so die Veranstalter. Beim "Come together Cup" haben sich bereits mehr als 40 Teams angemeldet. Das Turnier wird am 16. Juni auf den Nebenplätzen des Max-Morlock-Stadions stattfinden. Neben dem Freizeitfußball-Turnier bietet die Veranstaltung ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und Show-Acts.

Nürnberger Aktionsplan: queere Jugend, Familie, Senioren

Der Aktionsplan "Queeres Nürnberg" beinhaltet rund 100 Maßnahmen. Zum Beispiel haben sich Akteure der ehrenamtlichen queeren Jugendarbeit mit der kommunalen Jugendarbeit vernetzt und gemeinsam Angebote entwickelt, die nun auch in städtischen Jugendzentren in Nürnberg Raum finden. Hier geht es vor allem darum, wie Jugendliche vor und nach ihrem Coming-Out unterstützt werden können. Weitere zentrale Themen sind "Queeres Altern" und das Leben in einer Regenbogenfamilie. Die Maßnahmen sollen bis 2025 umgesetzt werden. Motor hinter dem Aktionsplan war unter anderem der verstorbene Stadtrat Uwe Scherzer, der sich als Uschi Unsinn für die LGBTQ-Szene einsetzte.