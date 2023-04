Queere Jugend auf dem Land: Blick in einen neuen Treff

"Es gab hier für queere junge Erwachsene und Jugendliche einfach nicht den geschützten Raum, wo man Verständnis erfährt für die eigene Identität. Das wollten wir ändern", erzählt Antonia. Die 20-Jährige ist Mitbegründerin des queeren Jugendtreffs in Kitzingen, den es seit Mitte März gibt. Antonia ist selbst queer. Alle zwei Wochen treffen sich etwa zwanzig junge Leute im Alter zwischen 16 und 27 Jahren, um sich auszutauschen, gemeinsam zu backen und zu kochen und um einfach einen sicheren Ort zu haben, an dem sie sein können, wie sie sind. Heute ist Spieleabend, als erstes spielen sie Kniffel.

Selbstbezeichnung Queer

Queer und Querness sind identitätsstiftende Selbstbezeichnung von Personen, die sich nicht als heterosexuell oder nicht binär als Mann oder Frau identifizieren. Diese Definition zeigt, dass sie in Abhängigkeit zur Norm steht, die in Deutschland und Mitteleuropa gilt. Diese orientiert sich für das geschlechtliche Verständnis und die sexuelle Orientierung an Heterosexualität, an einer Unterteilung in Mann und Frau sowie an der Zugehörigkeit zu dem bei der Geburt zugewiesenem Geschlecht. 7,4 Prozent aller Menschen in Deutschland verstehen sich laut einer Studie aus 2016 als queer. Dadurch, dass die Gesellschaft mit dem Thema offener umgeht, trauen sich immer mehr Menschen, ihre Identität offen zu leben.

Stigmatisierung im Alltag

Antonia sagt, sie gehe sehr offen damit um, dass sie queer ist. Zudem sei ein Großteil ihres Freundeskreises queer. Aber sie habe auch negative Erfahrungen gemacht, beispielsweise in der Schule: "Gerade an meiner letzten Schule, die sehr ländlich war, war es wirklich schwierig. Da haben wirklich viele Mädchen immer noch blöde Kommentare gemacht." Das ist leider keine Ausnahme, sagt Sozialarbeiter Steffen Baer. Er betreut den Jugendtreff pädagogisch für das Regenbogenbüro Unterfranken, eine Beratungsstelle für queere Menschen, und sagt: "Auch im Jahr 2023 leben wir nach wie vor in einer heteronormativen Gesellschaft, in der Diskriminierung, Stigmatisierung und auch Gewalterlebnisse für junge Queers zur Tagesordnung gehören."