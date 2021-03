QuaTier – ein Zuhause für Obdachlose mit Hund

Haylee kaut genüsslich auf einem Leckerli und wartet danach geduldig auf das nächste. Die neunjährige Hündin fühlt sich in dem neuen QuaTier der Johanniter in Nürnberg sichtlich wohl. Seit kurzem wohnt sie dort mit ihrem Frauchen Jenny, so dass sie nicht mehr auf der Straße leben müssen. Denn nachts im Park schlafen ist für Frauen besonders gefährlich. Sie sei mehrmals sexuell belästigt worden, erzählt Jenny, schon allein deshalb sei sie froh gewesen, dass ihre beiden Hunde bei ihr waren und sie beschützen konnten. "Das wünsche ich keiner Frau, aber es kann passieren, dass man in die Situation kommt, kein Zuhause mehr zu haben", sagt die 31-Jährige.

Nicht mehr hungern und frieren

In Nürnberg gab es bislang keine Notschlafstellen oder Sozialpensionen, in denen Obdachlose ihren Hund mitbringen durften. Das habe hygienische Gründe, heißt es offiziell, und es solle sich niemand durch die Tiere gestört fühlen. Doch mit den Johannitern hat sich nun eine Hilfsorganisation gefunden, die 20 Plätze für Zwei- und Vierbeiner in der Bucher Straße anbietet. Dort hat Jenny ein eigenes Zimmer für sich und ihre Tiere bekommen. Endlich können sie sich sicher fühlen und müssen weder hungern noch frieren. Die Räume sind hell gestrichen, es gibt ein Gemeinschaftswohnzimmer, Küche und Waschräume. Und vor allem eine Tür, die man hinter sich abschließen kann.

Leckerlis und Physiotherapie

Für die Hunde liegen Körbchen und Decken in unterschiedlichen Größen bereit sowie jede Menge Futter und Leckerlis. In einem Tierarzt-Zimmer können die Vierbeiner sowohl medizinisch als auch physiotherapeutisch behandelt werden. Außerdem bietet ein ehrenamtlicher Tiertrainer seine Hilfe an. Unterstützung bekommen alle, die welche brauchen – ob Mensch oder Tier. Martina Hilden ist die Hausleiterin des QuaTiers und als Traumapädagogin bietet sie auch Gespräche an, wenn es jemandem nicht gut geht. Darüber hinaus hilft sie mit ihren Kolleginnen auch bei praktischen Dingen wie beispielsweise der Wohnungssuche. Denn das QuaTier soll nur ein Zuhause auf Zeit sein.

Misstrauen gegenüber Behörden

Manchen Menschen, die auf der Straße gelebt haben, fällt es schwer, Anträge bei den Ämtern zu stellen. Doch um in das QuaTier einziehen zu können, brauchen sie einen Zuweisungsschein vom Sozialamt, und auch ihr Hund muss bei der Stadt angemeldet sein. Das ist eine gewisse Hürde, auch wenn Obdachlose ein Mindestmaß an Verantwortung aufbringen sollen. Deshalb hat Kevin Schwarzer, Regionalvorstand der Johanniter, mit der Stadt Nürnberg verhandelt, dass nicht alles im Vorfeld geregelt sein muss. Die Mitarbeitenden im QuaTier können daher bei den Formalitäten unterstützen. "Damit niemandem bürokratische Hürden im Weg stehen, räumen wir sie gemeinsam aus dem Weg", sagt Kevin Schwarzer.

Hoffnung auf eine bessere Zukunft

Bislang sind von den 20 Plätzen nur drei belegt. Das neue Angebot muss sich vielleicht erst noch rumsprechen. Finanziert wird das QuaTier vom Bayerischen Sozialministerium und der Stadt Nürnberg sowie durch Spenden. Jenny ist jedenfalls froh, dass sie erstmal mit ihren Hunden in Sicherheit ist. Langfristig will sie nach einer eigenen Wohnung und einem Arbeitsplatz suchen. Denn egal, was sie in ihrem Leben schon Schlimmes erlebt hat, eines steht für sie fest: "Ich lass mich nicht unterkriegen!“