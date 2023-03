Quartiermeister helfen den Gästen des Kirchentags in Nürnberg

100.000 Menschen aus ganz Deutschland werden im Juni zum Deutschen Evangelischen Kirchentag nach Nürnberg kommen. Das sind mehr Gäste als etwa bei Rock im Park, dem Norisring-Rennen oder jedem Fußballspiel des 1. FC Nürnberg. Bereits jetzt sind einige Hotels in der Region für die Zeit der fünftägigen Großveranstaltung ausgebucht. Damit trotzdem alle Besucher des Kirchentags in der Noris übernachten können, werden derzeit sogenannte Quartiermeister geschult. Sie kümmern sich vom 7. bis zum 11. Juni 2023 um die Unterbringung der Gläubigen unter anderem in Schulen in Nürnberg und Fürth. Sie sind gewissermaßen Hotelmanager auf Zeit und organisieren mit einem Team ehrenamtlicher Helfer die Übernachtung der Gäste.

Ehrenamtlicher Einsatz beim Kirchentag ist "Ehrensache"

Eine der Ehrenamtlichen ist Eva von Neuhaus, die bereits 1979 als kleines Mädchen beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg dabei war. Sie findet es total faszinierend, dass die Großveranstaltung wieder in die Metropolregion kommt. Da sei es "Ehrensache", dass sie im Hintergrund helfe. Auch Moritz Metzner übernimmt einen Job als Quartiermeister in einer Schule und freut sich einfach darauf, als Bürger der Stadt Nürnberg die Gäste in seiner Heimatstadt willkommen zu heißen.

Quartiermeister organisieren Check-In der Gäste

Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem der Check-In der Gäste in den Gemeinschaftsunterkünften und ihnen bei Fragen zur Seite zu stehen. Auch um das Frühstücksbuffet müssen sie sich kümmern: Das wird jeden Tag zwischen 4.00 und 6.00 Uhr von einem Cateringservice in die Unterkünfte geliefert – und wird erstmals in der Geschichte des Kirchentags rein vegetarisch sein. Für die Organisatoren des Kirchentags sind die Quartiermeister ein wichtiger Grundstock für die Betreuung der Gäste, sagt der Landeskirchliche Beauftragte, Philipp Somnerlath. Sie seien in den Gemeinschaftsunterkünften "quasi die Spitze der Ehrenamtlichen vor Ort".