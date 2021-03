"QuarTier" für Obdachlose mit Hund in Nürnberg

Für wohnsitzlose Menschen mit Hund ist in Nürnberg die Unterkunft "QuarTier" eröffnet worden. In 20 Einzelzimmern können Bewohnerinnen und Bewohner zusammen mit ihrem Tier unterkommen. Träger des Angebots sind die Johanniter. Es gibt im Keller außerdem Dusch- und Waschmöglichkeiten, eine Umkleide sowie Waschmaschinen und Wäschetrockner.

Angebote für obdachlose Hundebesitzer

Projektkoordinatorin und Hausleiterin Martina Hilden bietet zusammen mit einer Kollegin zusätzlich Beratungsgespräche im Haus an. Für die Vierbeiner stehe ein eigenes Behandlungszimmer für Tierarztbesuche bereit, so die Johanniter in einer Mitteilung. Wer in das "QuarTier" in der Bucher Straße 123 im Nürnberger Norden einziehen möchte, muss sich beim Sozialamt melden. Weitere Voraussetzung ist, dass der Hund angemeldet ist. "Oft stellt das schon eine große Hürde für unsere künftigen Bewohner dar. Darum helfen und unterstützen wir sie beim Gang zu den Behörden," erklärte die Projektkoordinatorin.

Hund ist wichtige Stütze

"Das alles trägt dazu bei, unsere Bewohnerinnen und Bewohnern auf ihrem Weg zurück in ein geregeltes Leben zu unterstützen", so Hausleiterin Martina Hilden. Für obdachlose Menschen seien ihre Tiere oft eine wichtige Stütze. Sozialreferentin Elisabeth Ries erklärte, in den bisherigen Regelunterkünften für Obdachlose in der Stadt hätten Wohnungslose ihre Hunde wegen der anderen Bewohnerinnen und Bewohner oft nicht mitnehmen dürfen. Die Lücke im Angebot sei jetzt geschlossen worden.