Quartett überfällt Spielcasino in Lenggries

Gegen 03.00 Uhr betraten die maskierten Täter das Spielcasino in der Lerchkogelstraße in Lenggries. Mit einem Messer bewaffnet forderten sie die Herausgabe von Bargeld und flüchteten anschließend zu Fuß mit der Beute in unbekannte Richtung.

Täter auf der Flucht - Zeugen gesucht

Eine Großfahndung nach dem Quartett blieb zunächst erfolglos. Nach Angaben der Beamten vom Sonntag waren die Männer laut Zeugenaussagen circa 25 bis 35 Jahre alt, vermutlich südländisch und ungefähr 1,85 Meter groß. Sie waren alle mit dunklen Kapuzenpullis gekleidet und vermummt. Einer der Täter sprach gebrochen deutsch. Weitere Angaben, etwa zu Höhe der Beute, machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim unter 08821/917-0 entgegen.