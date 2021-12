Quarantäne-Regeln bei Omikron – Verschärfung auf Widerruf?

Wer engen Kontakt hatte mit einem Covid19-Fall, der muss sich in häusliche Quarantäne begeben. Als enger Kontakt gilt beispielsweise ein Gespräch zwischen zwei Personen ohne größeren Abstand und ohne eine FFP2-Maske oder einen anderen Mund-Nasen-Schutz. Es reicht auch, wenn man sich mit einem Corona-Infizierten länger als zehn Minuten im selben Raum aufgehalten hat; dann ist es auch egal, ob die jeweiligen Personen einen FFP2-Schutz getragen haben oder nicht. Ist man enge Kontaktperson, dann ist eine zehntägige häusliche Isolation Pflicht.

Es gibt Ausnahmen: Dann nämlich, wenn man bereits einen vollständigen Impfschutz nachweisen kann oder aber man etwa genesen ist. Dann entfällt die Quarantäne, solange man nicht selbst Krankheitssymptome entwickeln. Eigentlich.

Bei Omikron müssen auch Geimpfte in die Isolation

Denn seit Ende November sind die bayerischen Gesundheitsämter angewiesen, auch für Geimpfte und Genesene eine 14-tägige Quarantäne anzuordnen. Und zwar dann, wenn sie in engem Kontakt zu einem Corona-Infizierten waren, der sich mit der sogenannten Omikron-Variante des Virus angesteckt hatte. Am 27. November hatte die Weltgesundheitsorganisation die Omikron-Variante als besorgniserregend eingestuft.

Zum Artikel "Corona-Variante: Was über Omikron bislang bekannt ist"

Quarantänedauer kann nicht verkürzt werden

Seitdem gilt: Die Quarantänedauer kann nicht verkürzt werden, und eine Beendigung der Quarantäne ist nur mit negativem Ergebnis eines PCR-Tests möglich. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es: Aufgrund der nicht bekannten Eigenschaften und der mutmaßlich höheren Ansteckungsfähigkeit der Variante Omikron könne es auch für Geimpfte und Genesene keine Ausnahmen geben.

Auswirkungen auch auf den Schulbetrieb

Das hat auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Laut einer Vorgabe aus dem Gesundheitsministerium, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, muss bei einem Omikron-Fall bei einem Schüler die gesamte Schulklasse für zwei Wochen in Quarantäne. Auch hier ist die Begründung die "bislang nicht sicher bekannten Eigenschaften und die mutmaßlich höhere Ansteckungsfähigkeit" der neuen Corona-Variante.

Mehr zum Thema "Schulen in der Corona-Krise"

Strenge Regeln könnten aufgeweicht werden

Doch genau wegen der höheren Ansteckungsfähigkeit der Omikron-Variante könnten die strengen Quarantäne-Regeln auch wieder fallen. Denn viele Politiker fürchten: Sollte die Omikron-Variante demnächst in Deutschland vorherrschen, dann könnte es zu einer Massenquarantäne kommen, wenn die Quarantäneregeln nicht angepasst werden.

Aus der Union kommt der Vorschlag, die Quarantäne bei einer Infektion mit Omikron zu begrenzen – für Geimpfte und Genesene. Und Geboosterte, die keine Symptome aufweisen, sollen nach dem Willen des CDU-Politikers Sepp Müller gar nicht in Quarantäne gehen müssen, wenn sie eine Woche lang jeden Tag einen Schnelltest machen.

Holetschek: "Quarantäne überprüfen"

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), der bis Ende des Jahres noch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man müsse sich das genau anschauen, auch mit Blick auf die kritische Infrastruktur: "Es ist schon wichtig, dass wir die Quarantäne überprüfen." Er gehe davon aus, dass das Robert-Koch-Institut dazu "sehr zeitnah" Vorschläge machen werde.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte am vergangenen Wochenende dafür plädiert, die Dauer der Quarantäne zu verkürzen. In der "Welt am Sonntag" sagte Söder, angesichts der explosionsartigen Verbreitung der Omikron-Variante könne an den aktuellen Regelungen nicht festgehalten werden. Wörtlich sagte er: "Wir können nicht das ganze Land in Quarantäne schicken."