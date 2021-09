Quarantäne: Lohn-Entschädigung für Ungeimpfte soll wegfallen

Mal angenommen: In einem Betrieb kommt es zu einem Corona-Ausbruch. Alle Kontaktpersonen, die nicht geimpft sind, müssen in Quarantäne und können, sofern kein Homeoffice möglich ist, nicht arbeiten. Bisher zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Entschädigung für entgangenen Lohn und kann sich das Geld vom jeweiligen Bundesland zurückholen. Im Laufe der Pandemie hat der Freistaat dafür laut dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek 83 Millionen Euro ausgegeben - Deutschlandweit sind es rund 600 Millionen Euro.

Holetschek: Die Impfung ist meist zumutbar

Jetzt, da jedem ein Impfangebot gemacht werden kann, wollen viele Bundesländer diese Zahlungen aber einstellen. "Wenn die Impfung zumutbar ist", sagt Holetschek, "und nicht gesundheitliche Gründe dagegen sprechen, dann gibt es irgendwann auch keinen Grund mehr, dass diese Verdienst-Ausfallsentschädigung letztlich vom Steuerzahler gezahlt wird."

Erste Bundesländer preschen vor

Baden-Württemberg sieht das genauso und hat bereits den 15. September als Enddatum angekündigt. Rheinland-Pfalz will Anfang Oktober folgen, Nordrhein-Westfalen Mitte Oktober. Auch in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern gibt es Überlegungen in dieser Richtung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn begrüßt den Vorstoß der Länder.

Ausnahmen bei medizinischen Gründen

Weiterhin Geld bekommen sollen Menschen, die sich aus medizinischen Gründen, wie etwa schweren Allergien, nicht impfen lassen können. Und wenn es tatsächlich zu einer Infektion bzw. einer Erkrankung kommt, dann greift ohnehin für alle Arbeitnehmer die normale Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

Nicht mehr gezahlt werden soll also nur im Fall einer behördlich angeordneten Quarantäne, bei denen die oder der Betroffene ungeimpft ist und letztlich auch nicht erkrankt. Die behördliche Quarantäne für Ungeimpfte kann auch nach einer Rückreise aus dem Ausland angeordnet werden, wenn das Reiseland als Hochrisikogebiet gilt.

Rechtliche Grundlage: Infektionsschutzgesetz

Als Rechtsgrundlage, die Zahlungen einzustellen, sehen Holetschek und andere Gesundheitsminister der Länder das Bundes-Infektionsschutzgesetz. Wer ansteckungsverdächtig ist, enthält demnach eine Entschädigung, wenn er nicht arbeiten kann. Eigentlich. Denn weiter heißt es im Gesetz: Wer eine Schutzimpfung, die öffentlich empfohlen wird, nicht annimmt, der muss im Zweifel auch auf die Entschädigung verzichten.

"Rechtliche Auseinandersetzungen mit unklarem Ausgang"

Kritik an dem Vorhaben einiger Bundesländer kommt von den Gewerkschaften, etwa vom Chef der IG Metall in Nordrhein-Westfalen, Knut Giesler. Er fürchtet Konflikte in den Betrieben, und bezweifelt, dass der Druck auf Ungeimpfte zu mehr Impfbereitschaft führe. Die NRW-Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Anja Weber, warnt vor "Scheindiskussionen, die die Probleme nicht lösen und zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit unklarem Ausgang führen".

Juristische Bedenken gegen Wegfall der Entschädigung

Auch juristisch und rein praktisch gibt es einige Bedenken. Denn um innerhalb eines Betriebes herauszufinden, wer geimpft ist und wer nicht, müsste der Arbeitgeber die Arbeitnehmer dazu zwingen, ihren Impfstatus offenzulegen. Eine solche Auskunftspflicht ist bisher aber neben Krankenhäusern und Arztpraxen nur für Bereiche geplant, in denen viele Ungeimpfte oder besonders gefährdete Personen zusammenkommen - etwa in Schulen, Kitas oder Pflegeheimen. Der Bundesrat hat diesem Vorhaben heute zugestimmt.

Gleichzeitig heißt das aber: Lange nicht alle Arbeitgeber dürfen den Impfstatus ihrer Beschäftigten erfragen. Ob das im Falle eines Corona-Ausbruchs in einem Betrieb einfach aufgeweicht werden kann, ist unklar. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans sieht darin kein Problem. Er sagt, die Gesundheitsämter erführen bei einer Quarantäne-Anordnung ohnehin, wer geimpft ist und wer nicht. Trotzdem stellt sich die Frage: Dürfen diese Gesundheitsdaten dann einfach an den Arbeitgeber weitergegeben werden?

Müller: "Man muss das auch zu Ende denken"

Manche Bundesländer, etwa Berlin und Hamburg, sind deshalb zurückhaltend und wollen die Entschädigungszahlungen erstmal weiterführen. Es sei schon ein sehr sensibler Bereich und man müsse das auch zu Ende denken, sagt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Schließlich sei es ein erheblicher Eingriff für die Betroffenen, der erhebliche finanzielle Konsequenzen nach sich ziehe.

Lauterbach: Wer geht dann noch freiwillig in Quarantäne?

Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Lohneinbußen für Ungeimpfte für falsch. Auf Twitter wirft er die Frage auf, wer dann noch in Quarantäne gehe. In der Tat könnten sich Ungeimpfte in Zukunft davor drücken, sich als Kontaktpersonen zu "outen" oder einen Test zu machen. In den USA sei die fehlende Lohnfortzahlung ein wesentlicher Pandemietreiber, so Lauterbach auf Twitter weiter.