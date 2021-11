Quarantäne-Lernen: So organisieren Schulen den Hybrid-Unterricht

Inzidenzen von 600 und mehr – auch unter Schülern kommt es aktuell zu vielen Infektionen. An vielen Schulen droht Quarantäne oder ist längst schon wieder Realität.

Mehr zum Thema: Schule in der Corona-Krise

Münchner Schule setzt auf eine App

An der Maria-Probst-Realschule in München ist die Lage noch entspannt. Denn dort gibt es ein digitales Klassenbuch: Eltern und Schüler können mit einer App jederzeit sehen, welcher Stoff behandelt wird und was für Aufgaben anstehen.

Als vor kurzem eine ganze Klasse in Quarantäne war, konnte der Unterricht problemlos zuhause weiter stattfinden. Am besten sei die Messengerfunktion der App, sagt der 15-jährige Yannik, der in die 10. Klasse geht: "Man kann die Lehrer direkt anschreiben, man kann Fragen von zuhause stellen. Ich finde das praktisch, dass man das online machen kann." Auch Mitschülerin Lea gefällt das Konzept. Unter anderem findet sie gut, dass sich die Schüler über das Programm direkt an eine Lehrkraft wenden können, wenn sie Fragen haben.

Warum hybrider Unterricht funktionieren kann

Der stellvertretende Schuldirektor Markus Schuster hat die App an der Maria-Probst-Realschule eingeführt. Sie ist Teil der Verwaltungssoftware "WebUntis", die die Stadt München den Schulen zur freiwilligen Nutzung bereitgestellt hat. Hybrider Unterricht, also dass ein Teil der Jugendlichen in der Schule lernt, der andere Teil von zuhause, ist so weitgehend möglich.

Wird in solchen Fällen der Unterricht auch direkt per Video vom Klassenzimmer ins Wohnzimmer gestreamt? Noch nicht, sagt Markus Schuster, das sei auch nicht angedacht: "Also, eine Liveübertragung von 90 Minuten ist nicht optimal, viel besser ist es, wenn das Ganze eingeteilt ist, in Phasen, wo die Gruppe fokussiert ist auf ein bestimmtes Thema und sie die Aufgaben bewältigen können."

Live-Streaming keine gute Lösung

Auch an den meisten anderen Schulen wird der Unterricht nicht einfach gefilmt und nach Hause übertragen. Ein Grund: Es fehlt immer noch an digitalen Geräten. Viele Schulen haben auch kein leistungsfähiges W-Lan, um Mathe, Deutsch und Englisch störungsfrei zu streamen. Und selbst, wenn das Internet stabil ist, sei diese Art von Unterricht eine enorme Herausforderung, sagt Karin Ackermann. Sie leitet die Grundschule an der Herterichstraße in München.

Eine ihrer Lehrkräfte hat das Live-Streaming vor kurzem ausprobiert, als mal fünf Kinder in Quarantäne waren. Ackerman berichtet, dass der Vorbereitungsaufwand viel größer gewesen sei als sonst. Aus ihrer Sicht ist es "nahezu unmöglich, sich gleichwertig sowohl auf die Gruppe A im Präsenzunterricht als auch auf die Gruppe B zuhause zu konzentrieren, bzw. gleichermaßen auf sie einzugehen". Der Schulleiterin zufolge führt das dann "bei der Gruppe B im Homeschooling zu deutlichen Ablenkungserscheinungen - und zwar schon nach kurzer Zeit". Grundschüler könnten sich nicht einen Vormittag lang auf den PC konzentrieren.

Geschützter Raum Schule

Hinzu kommen strikte Datenschutzbestimmungen. Die Kamera darf nur auf die Lehrkraft und die Tafel gerichtet werden – das heißt für die Schülerinnen und Schüler den ganzen Vormittag Frontalunterricht. Das Klassenzimmer sei an sich ein geschützter Raum, so Karin Ackerman: "Beim Homeschooling oder Hybrid-Unterricht weiß man ja nicht, wer alles zuschaut. Geschützter Raum heißt, dass jedes Kind so sein kann, wie es ist, ohne dass es nach außen getragen wird."

An einem Münchner Gymnasium etwa hatte eine Mutter mal den Unterricht abgefilmt und ins Netz gestellt. Seitdem verzichtet diese Schule auf das Livestreaming.

Wenn die Lehrkraft dem Schüler das Arbeitsblatt vorbeibringt

Eine einheitliche Linie gibt es derzeit in Bayern nicht. Viele Grundschulen setzen weiterhin auf den bislang üblichen Weg: Wenn ein Kind fehlt, bekommt es von der Schule Arbeitsblätter, damit es zu Hause den Stoff nachholen kann. Und das sei auch nicht verkehrt, sagt Simone Fleischmann, Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes.

Sie findet, dass es auch eine gute Möglichkeit ist, wenn die Lehrkraft dem Kind das Arbeitsblatt am Nachmittag nach Hause bringt. "Ist das oldschool? Nein, das ist Beziehung, das Kind freut sich, wir malen auch ein Bild dazu, wir schreiben auch was Nettes dazu." Bildung und Unterricht sei "nicht nur dann toll, wenn er hybrid ist und high-end digital", findet Fleischmann, er sei vielmehr "dann am besten, wenn er von Beziehung getragen ist". Und die funktioniert - zumindest bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern - immer noch am besten, wenn sie ihrer Lehrkraft direkt in die Augen sehen. Und sei es auch nur einmal am Tag für ein paar Minuten.