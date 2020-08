Quarantäne in Bodenwöhr: Bislang keine neue Corona-Infektion

Bei den rund 100 Menschen, die sich nach einer Geburtstagsfeier in Bodenwöhr in der Oberpfalz in Quarantäne befinden, gibt es bislang keinen einzigen Corona-Fall. Alle 114 Kontaktpersonen seien bis Dienstagnachmittag getestet worden, teilte das Landratsamt Schwandorf mit. Bei 42 Personen liegen demnach bereits die Testergebnisse vor - sie sind alle negativ.

In Quarantäne bis Tag 14

Die Kontaktpersonen müssen aber trotz des negativen Tests in der häuslichen Quarantäne bleiben - bis zum 14. Tag nach dem letzten Corona-Kontakt, wie die Behörde weiter mitteilt. Zur Sicherheit werden alle 114 Kontaktpersonen in der kommenden Woche noch einmal getestet.

Verursacher war ein Italienurlauber

Verursacht hat die Massenquarantäne ein junger Mann aus Bodenwöhr, der vergangene Woche aus dem Italienurlaub zurückgekehrt war. Er hatte sich an der Grenze auf Corona testen lassen und dann guten Gewissens am Freitag die Geburtstagsparty eines Freundes besucht. An der Grenze hatte man ihm angeblich gesagt, er bekäme im Falle eines positiven Testergebnisses innerhalb von 24 Stunden Bescheid.

Tatsächlich benötigt die Betreiberfirma mindestens zwei Tage, um einen Test auszuwerten und die Testperson zu informieren. Der junge Mann aus Bodenwöhr erfuhr jedoch erst drei Tage später, dass er positiv getestet worden war.

