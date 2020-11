Quarantäne für zwölfjährigen Schüler laut Gericht rechtswidrig

Die angeordnete häusliche Quarantäne für einen zwölfjährigen Schüler ist rechtswidrig. So lautet die Entscheidung des Würzburger Verwaltungsgerichts nach einem Antrag des Zwölfjährigen. Einer seiner Mitschüler war Mitte November positiv auf Corona getestet worden. Deshalb wurden alle Schüler der Klasse als sogenannte Kontaktperson I eingestuft und auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts in Würzburg in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt.

Schüler als Kontaktperson I eingestuft

Dagegen hatten die Eltern eines zwölfjährigen Schülers dieser Klasse im Namen ihres Sohnes einen Antrag beim Würzburger Verwaltungsgericht eingereicht. Das Gericht gab dem Schüler nun Recht, die Quarantäne sei in seinem Fall nicht rechtens.

Die Begründung: Zunächst habe das Gesundheitsamt nicht näher begründet, warum der ZwölfJährige als Kontaktperson I eingestuft wurde. "Zwar sei die Unterrichtssituation in einem Klassenzimmer grundsätzlich geeignet, einen Kontakt der Kategorie I zu begründen und werde vom RKI auch ausdrücklich als Regelbeispiel benannt", heißt es vom Verwaltungsgericht. Konkrete Kriterien zur Einstufung als Kontaktperson I in diesem Fall seien aber nicht vorgegeben.

Gericht: Kein enger Kontakt nach Kriterien des RKI

Außerdem habe der zwölfjährige Schüler "glaubhaft dargelegt, dass er nach den Kriterien des RKI (Robert-Koch Instituts) keinen engen Kontakt mit der positiv getesteten Person gehabt habe". Zu diesen Kriterien gehört etwa, dass der Betroffene zum Corona-Infizierten für mindestens 15 Minuten weniger als 1,5 Meter Abstand gehalten hat.

Lüften im Klassenzimmer gegen Corona-Ansteckung

Das Klassenzimmer hat außerdem laut Aussage des Jungen drei Fenster, die vollständig geöffnet werden können und es wurde im Unterricht regelmäßig alle 20 Minuten ausgiebig gelüftet. Deshalb könne davon ausgegangen werden, dass durch intensives Lüften das Ansteckungsrisiko verringert worden sei. Damit fehlten, laut Gericht, die Voraussetzungen für eine Einstufung des Jungen als Kontakt der Kategorie I.

Übrige Mitschüler bleiben in Quarantäne

Das Verwaltungsgericht betonte aber auch, dass die getroffene Entscheidung sich ausdrücklich auf den Zwölfjährigen beziehe. Die anderen Schüler der betroffenen Klasse bleiben weiterhin in Quarantäne, die laut Gesundheitsamt bis 26. November gilt. Der Fall des zwölfjährigen Schülers sei ein Einzelfall.

Ähnlicher Fall Anfang November

Bereits Anfang November war ein dreizehnjähriger Schüler aus dem Raum Schweinfurt wegen der angeordneten Quarantäne vor Gericht gegangen. Der Schüler war auch wegen eines positiv getesteten Mitschülers in Quarantäne geschickt worden. Weil der Teenager aber keinen Corona-Test machen wollte, verlängerte das Gesundheitsamt die Quarantäne. Das Würzburger Verwaltungsgericht wies den Eilantrag zweimal ab, da der Gesundheitsschutz für Dritte in diesem Fall wichtiger sei, als die Interessen des Schülers. Der Dreizehnjährige ging mit seinen Eltern bis vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, der ihm schließlich Recht gab und die Quarantäneverlängerung aussetzte.