Quarantäne für weitere 150 Schüler im Landkreis Günzburg

Sechs Klassen einer Schule im südlichen Landkreis Günzburg müssen ab sofort in Quarantäne. Grund ist eine positiv auf Corona getestete Person, die mit insgesamt sechs Klassen der weiterführenden Schule Kontakt hatte, so das Landratsamt Günzburg.

Sechs Klassen betroffen

Die Behörde informiert nun die rund 150 Schülerinnen und Schüler über die Quarantäne. Es handele sich um zwei Klassen der Klassenstufe 7, zwei Klassen der Klassenstufe 9, jeweils eine 11. und eine 12. Klasse. Die Schule habe ein Schreiben des Landratsamtes an die betroffenen Eltern weitergeleitet, in dem beschrieben wird, wie sich die betroffenen Schülerinnen und Schüler nun verhalten sollen.

Testkapazität soll hochgefahren werden

Das Medizinische Versorgungszentrum Krumbach werde die Testkapazitäten hochfahren, um alle Schülerinnen und Schüler, die bereits erreicht wurden, zu testen, so das Landratsamt. Die Eltern der Kinder, die in Quarantäne sind, dürfen weiterhin zur Arbeit gehen.

Eltern dürfen mit in Quarantäne gehen

Zugleich weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass ein Elternteil mit in die Quarantäne gehen kann, wenn triftige Gründe vorliegen. Ausschlaggebend ist meist das Alter des Kindes. Sollte ein Elternteil eine Quarantäne mit seinem Kind antreten, dann ist Einkaufen, zur Arbeit gehen oder Besuche bei Freunden für das entsprechende Elternteil ebenfalls untersagt.

Dutzende schon zuvor in Quarantäne

Zuletzt waren bereits im nördlichen Landkreis 70 Schüler in Quarantäne geschickt worden. Eine Person aus dem Kreis der Schüler war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handele sich nun aber um eine andere Klasse, als jene, die in der Woche zuvor bereits in Quarantäne gesetzt worden war, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.