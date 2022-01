Quarantäne, Tests, Fahrten, Proben: Was an Bayerns Schulen gilt

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) war um ein optimistisches Bild bemüht, als er nach der Kabinettssitzung am Dienstag über die aktuelle Lage an den Schulen im Freistaat informierte. "Deutlich über 97 Prozent aller Klassen" seien derzeit in vollem Präsenzunterricht, betonte der Minister. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium habe man das Sicherheitsnetz noch einmal verstärkt.

Die Maskenpflicht auch im Unterricht bleibt vorerst, genau wie regelmäßiges Lüften oder Abstandhalten. Ansonsten gab es in den vergangenen Wochen mehrere Änderungen - bei Tests, Quarantäne-Vorgaben und in anderen Bereichen. Einige Regeln wurden dabei verschärft, andere wurden gelockert. Ein Überblick.

Wie lange dauert eine Isolation oder Quarantäne?

Für Schülerinnen und Schüler, die sich selbst mit dem Coronavirus infiziert haben, gilt: Sie müssen standardmäßig wie alle anderen zehn Tage in Isolation. Freitesten ist möglich - und zwar nach frühestens sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest. Allerdings dürfen die Schüler keine Covid-19-typischen Symptome haben.

Bei engen Kontaktpersonen von infizierten Schülern ist es etwas komplizierter. Sie müssen standardmäßig ebenfalls zehn Tage in Quarantäne - ein Freitesten ist hier aber schon nach fünf Tagen möglich, ebenfalls via PCR- oder Schnelltest. Auch sie müssen symptomfrei sein. Dabei gibt es aber mehrere Ausnahmen von der Quarantänepflicht (siehe nächster Punkt).

Wer muss in Quarantäne?

Anders als vor Weihnachten muss bei einem bestätigten Omikron-Fall nicht mehr automatisch die ganze Klasse in Quarantäne. Für welche Mitschüler eine Quarantäne notwendig sei, entscheide immer das zuständige Gesundheitsamt und informiere die betroffenen Kinder und Jugendlichen, teilt das Kultusministerium auf BR-Anfrage mit. "Bis zu einer möglichen Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt besuchen die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse weiter den Unterricht."

Oft werden in Bayern nur noch die unmittelbaren Sitznachbarn in Quarantäne geschickt. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen auch enge Kontaktpersonen von Infizierten weiter zur Schule gehen - zum Beispiel wenn Luftreinigungsanlagen im Klassenzimmer für einen besonderen Schutz sorgen.

Allgemein gilt: Schülerinnen und Schüler, die folgende Kriterien erfüllen, müssen nicht in Quarantäne:

Booster-Impfung bereits erhalten

frisch doppelt geimpft (zweite Impfung mindestens 15 Tage und höchstens 90 Tage her)

frisch genesen (zugrundeliegende Testung mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage her)

nach einer Genesung doppelt geimpft oder nach Zweitimpfung genesen

Wer muss sich aktuell testen - und wie?

Schüler an den Grund- und Förderschulen in Bayern werden weiterhin dreimal wöchentlich getestet - zweimal per PCR-Pooltest, einmal per Selbsttest (montagmorgens). Neu ist: Die PCR-Pooltests kommen ab März auch in den Jahrgangsstufen 5 und 6 zum Einsatz - ebenfalls zweimal wöchentlich.

In allen anderen Jahrgangsstufen an den weiterführenden Schulen finden dreimal pro Woche Selbsttests statt, also keine PCR-Tests. Bis März gilt das also für alle Klassen ab Jahrgangsstufe 5, ab März dann für alle Klassen ab Jahrgangsstufe 7. Für alle Tests gilt: Sie müssen nicht in der Schule gemacht werden, sondern können auch außerhalb durchgeführt werden - allerdings von "medizinisch geschultem Personal". Neu ist ebenfalls: Inzwischen müssen an allen Tests auch geimpfte Schülerinnen und Schüler teilnehmen.

Was passiert bei positiven Fällen in einer Klasse?

Sofern nicht die ganze Klasse in Quarantäne muss (was mittlerweile in der Regel nur noch bei mehreren Infektionen gleichzeitig passiert), werden die Tests dann deutlich ausgeweitet. Auf der Webseite des Kultusministeriums steht: "Ab dem Tag, an dem die infizierte Person zuletzt den Unterricht besucht hat, müssen eine Woche lang an allen Unterrichtstagen negative Testnachweise erbracht werden oder vorliegen."

Diese Regelung gilt demnach in allen Schularten und jeweils für die ganze Klasse - oder den ganzen Jahrgang, sofern "nicht im Klassenverband, sondern im Kurssystem unterrichtet wird". Geimpfte oder genesene Lehrer sowie andere Schulmitarbeiter müssen sich ebenfalls testen, wenn die zuständige Behörde das anordnet.

Gibt es weniger Leistungsnachweise wegen Corona?

Nach dem Willen von Kultusminister Piazolo sollten Lehrer Schulaufgaben derzeit "mit Augenmaß" ansetzen. Einen entsprechenden Appell richtete er am Montag vor laufenden Kameras an die Lehrer im Freistaat. "Auf der einen Seite will man natürlich auch Leistungserhebungen, auf der anderen Seiten wollen wir in diesen Zeiten die Schülerinnen und Schüler nicht überfordern", sagte er.

Mehrere Lehrerverbände reagierten verärgert. "Der Druck an Schulen wird nicht von Lehrkräften erzeugt, sondern von der Unfähigkeit des Kultusministeriums, für angemessene Rahmenbedingungen zu sorgen", beklagte die bayerische Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Martina Borgendale. Statt die Anzahl der Schulaufgaben und Proben sowie den Druck insgesamt durch Lehrplankürzungen offiziell zu reduzieren, werde der Schwarze Peter wieder den Lehrkräften zugeschoben. Der Bayerischen Philologenverband twitterte: "Wenn Schule unberechenbar wird, muss die Politik tätig werden und zum Beispiel die Zahl der Leistungsnachweise offiziell reduzieren."

Wie ist der Stand bei den Luftfiltern?

Die Ausstattung der Schulen mit Luftfiltern hat nach Angaben von Minister Piazolo in den vergangenen Monaten große Fortschritte gemacht. Allein mit der Förderung aus bayerischen Programmen hätten die Kommunen mehr als 70 Prozent der Klassenräume mit mobilen Luftreinigern ausgestattet. Bayern habe im Vergleich der Bundesländer die meisten Luftreinigungsgeräte an Schulen.

Die GEW zeigte sich verwundert über Piazolos Aussage: Sie kenne viele Kolleginnen und Kollegen, "die weiterhin ohne technische Unterstützung in kalten Klassenzimmern unterrichten", sagte Borgendale. "Es wäre interessant, wie der Kultusminister auf diese Zahlen kommt."

Können Schulfahrten stattfinden?

Wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante hat das Kultusministerium dazu aufgerufen, geplante oder gebuchte mehrtägige Schülerfahrten bis zu den Osterferien abzusagen. Einen Ersatz für möglicherweise entstehende Stornokosten könne der Freistaat nicht leisten. Eintägige Schülerfahrten - zum Beispiel Exkursionen oder Museumsbesuche - sind laut Ministerium möglich.

Wie hoch sind die Infektionszahlen gerade bei Schülerinnen und Schülern?

Vergangene Woche lag die Corona-Inzidenz in Bayern in den Altersgruppen mit Schülerinnen und Schülern am höchsten. Laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) betrug der Inzidenzwert bei den 6- bis 11-Jährigen 1.045, bei den 12- bis 15-Jährigen 1.041 und bei den 16- bis 19-Jährigen 1.370. Allerdings werden Schülerinnen und Schüler wegen der engmaschigen Tests an den Schulen auch vergleichsweise oft getestet.

Schwere Verläufe bleiben bei Kindern und Jugendlichen extrem selten: Stand Donnerstagabend waren im Freistaat vier Unter-18-Jährige als Covid-Fall in intensivmedizinischer Behandlung. Davon musste niemand invasiv beatmet werden. Die Zahlen stammen aus dem Divi-Intensivregister.

Was gilt unverändert weiter?

Weiterhin findet in Bayern unabhängig von der regionalen Sieben-Tage-Inzidenz Präsenzunterricht statt. Anders als manche andere Bundesländer hat der Freistaat die Präsenzpflicht nicht ausgesetzt - jeder Schüler muss also in die Schule gehen und die erforderlichen Tests machen oder vorlegen.

Bei akuten Krankheitssymptomen - wie Fieber, Husten, Hals- und Ohrenschmerzen, Erbrechen oder Durchfall, Gliederschmerzen - müssen Kinder und Jugendliche zuhause bleiben. Bessert sich der Allgemeinzustand ist zudem ein negativer PCR- oder Schnelltest nötig, damit die Schüler wieder in die Schule dürfen. Ohne Testnachweis ist ein Schulbesuch erst wieder erlaubt, wenn der Schüler "keine Krankheitssymptome mehr aufweist" und mindestens sieben Tage nicht im Unterricht war.

Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude

Im gesamten Schulgebäude - auch wieder am Platz im Unterricht und beim Sport innen - gilt nach wie vor Maskenpflicht. Ab der 5. Klasse muss es eine medizinische Gesichtsmaske ("OP-Maske") sein, bis einschließlich der 4. Jahrgangsstufe reicht auch eine Stoffmaske. Lehrer und Jugendliche ab 15 Jahren können auch eine FFP2-Maske verwenden. Im Freien, zum Beispiel auf dem Pausenhof, muss keine Schutzmaske getragen werden. In Klassenräumen ist mindestens alle 45 Minuten eine Stoß- oder Querlüftung vorgeschrieben - ohne CO2-Ampel sogar alle 20 Minuten.

Für Lehrerinnen und Lehrer gilt die 3G-Regel: Sie dürfen die Schule nur betreten, wenn sie einen Impf-, Genesenen oder Test-Nachweis vorlegen können. Auch externe Besucher wie Eltern müssen 3G einhalten.