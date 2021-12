Quarantäne-Chaos bei Schulkindern - Eltern im Weihnachtsstress

Vor Weihnachten ist die Stimmung bei vielen traditionell hektisch. Und in diesem zweiten Corona-Jahr umso mehr: Kann das Familienfest wie geplant stattfinden, oder bekommt ein Schulkind kurz vor dem größten Familienfest doch noch die Hiobsbotschaft, Kontaktperson zu sein? Das würde grundsätzlich eine Quarantäne nach sich ziehen, doch Behörden und Schulen sprechen nicht immer dieselben Quarantäneregeln aus.

Auch bei Kirsten Marschall ist die Lage derzeit angespannt. Die Nürnberger Kinderärztin hat drei Kinder, zwei in der Grundschule, eines im Kindergarten. Weihnachten würden sie alle gerne in der Familie feiern. Marschall macht sich aber Sorgen, dass die Familie die Großeltern wieder nicht sehen könnte. "Jetzt vor den Ferien fängt das große Zittern an, dass hoffentlich kein Kind in Quarantäne muss." Eine Weihnachtsquarantäne wäre für Kinder deutlich einschränkender als für Erwachsene, findet die Kinderärztin.

Gleiche Situation, unterschiedliche Maßnahmen

Dabei sind die Quarantäne-Anordnungen allerdings nicht immer gleich einschränkend. Das belegen folgende Beispiele:

Martina N‘s. achtjährige Tochter war nach einem Eishockeytraining enge Kontaktperson. Doch das zuständige Amt aus dem Münchner Umland ordnete für niemanden eine Quarantäne an, obwohl der PCR-Test der Mitspielerin positiv war. "Die saßen immer wieder nebeneinander in der Kabine und haben am Ende noch für ein Geburtstagskind gesungen", erzählt die Mutter.

Bei Alexander Zahel gab es eine ähnliche Situation: Seine Tochter, die sechsjährige Greta, war nach einer Geburtstagsfeier enge Kontaktperson. Hier hat die Schule angeordnet: Solange es sich bei dem möglicherweise infizierten anderen Mädchen "nur" um einen positiven Schnelltest handelt, darf Greta weiter in die Schule kommen. Sollte allerdings der PCR-Test des anderen Mädchens positiv ausfallen, muss auch Greta in Quarantäne.

Alexander Zahel hat vorsichtshalber seine Tochter an einer Teststation testen lassen und bemerkt, dass Schulen unterschiedlich streng sind: "Ich kriege mit, dass es ein ziemliches Durcheinander ist und es vor allem einfach völlig undurchsichtig ist."

"Verunsicherung, Ängste und genervt sein"

Auch der Bayerische Elternverband (BEV) bestätigt, dass Eltern jetzt vor Weihnachten ziemlich verunsichert sind. "Die meisten hoffen natürlich, dass ihre eigenen Kinder nicht noch positiv getestet werden in der Schule, weil das vielleicht bedeuten würde, dass das Familienfest ins Wasser fällt", sagt die stellvertretende Vorsitzende Angela Wanke-Schopf.

Verunsichert seien die Eltern aber auch deshalb, weil die Ergebnisse der Schul-PCR-Pooltests meist erst abends oder am nächsten Morgen vorlägen. "Es ist eine Bandbreite zwischen Verunsicherung, Ängsten, aber auch unglaublich genervt sein", fasst Wanke-Schopf die Gemütslage der Eltern zusammen. Und auch der Bayerische Elternverband bekommt mit, dass Quarantänemaßnahmen unterschiedlich ausfallen und die Eltern nicht genau wüssten, was bei einem positiven Test passieren wird.

BLLV: Verordnungen passen nicht mit Realität zusammen

Das Bayerische Kultusministerium teilt auf BR-Anfrage mit, dass ausschließlich die Gesundheitsämter eine Quarantäne anordnen dürfen. Trotzdem komme es tatsächlich vor, dass Schulleiterinnen und Schulleiter Maßnahmen einleiten und das zum Teil sehr unterschiedlich. Das bestätigt die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Simone Fleischmann.

Der Grund: Gesundheitsämter seien oft nicht erreichbar oder überfordert, und die Verordnungen passten nicht mit der Realität zusammen, so Fleischmann. "Wenn die Ämter um 22 Uhr nicht mehr erreichbar sind, muss der Schulleiter entscheiden, wer am nächsten Tag kommen darf."

BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann sagt: Nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den Lehrerinnen und Lehrern liegen die Nerven blank. Dass die Situation vor Weihnachten hochkocht, habe es auf der anderen Seite schon immer gegeben und nicht erst seit Corona. "Es gab in der letzten Schulwoche vor Weihnachten auch früher mehr Schlägereien, mehr Verweise, mehr Sanitätseinsätze."

BEV hatte flexiblen Unterricht gefordert

Deshalb hatte der Bayerische Elternverband gefordert, die Präsenzpflicht in der Weihnachtswoche aufzuheben. "Gerade in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien passiert eigentlich unterrichtsmäßig nicht mehr so wahnsinnig viel", findet Wanke-Schopf. Doch die Staatsregierung hatte schnell klargemacht, dass es keine vorgezogenen Weihnachtsferien geben würde und auch die Präsenzpflicht bleibe.

Verschärfen könnte sich die Quarantänesituation mit Omikron: Unabhängig vom Impfstatus muss laut Bayerischem Gesundheitsministerium jede und jeder in eine 14-tägige Quarantäne. Alexander Zahel und Tochter Greta haben nochmal Glück gehabt: "Wir können Weihnachten glücklicherweise feiern, weil sich der Verdacht nicht bestätigt hatte und der PCR-Test dann negativ war", freut sich der Vater.