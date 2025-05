Qualzuchten: Hype bei Social Media, aber oft krank

Modetiere auf Social Media - es werden immer mehr

Auch Lemon Frost Geckos sind auf Social Media ein echter Hingucker. Ihre Färbung: knallgelb, grün und weiß. Das bringt Klicks. Die kranken Tiere hingegen werden kaum gezeigt. Die landen unter anderem in der Auffangstation für Reptilien in München. "Das Problem bei den Lemon Frost Geckos ist, dass mit dieser Färbung genetisch eine Tumorneigung einhergeht", sagt Tierarzt Markus Baur. Er leitet die Auffangstation und über seinen Arm läuft gerade ein Lemon Frost Gecko. "Die Tumore sieht man hier bei diesem Tier am Schwanz. Wir haben auch einen im Schulterbereich. Und ein Auge ist durch einen Tumor zugewachsen", so Markus Baur.

"Die Leute kaufen die ja ohne Krebs. Den sieht man ja nicht. Man sieht nur tolle Färbung und irgendwann werden sie eben krank. Und das ist häufig auch ein Grund, warum solche Tiere dann bei uns landen. Weil Tierhalter die Freude daran verlieren und eventuell auch die Tierarztkosten fürchten", so Baur.