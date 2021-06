Qualitätssiegel "Mensch inklusive" fürs Freilandmuseum Fladungen

Am Mittwoch hat das Team des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen im Landkreis Rhön-Grabfeld das Qualitätssiegel "Mensch inklusive" erhalten. Wie Museums-Pressesprecherin Patricia Linsenmeier mitteilt, zeichnet die Lebenshilfe Schweinfurt das Museum damit aus: "Das Siegel weist das Museum als Einrichtung aus, die Menschen mit Handicap eine berufliche Chance gibt", so die Sprecherin. Das Qualitätssiegel samt Urkunde wurde an Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel (CSU), dem Zweckverbandsvorsitzenden des Freilandmuseums, übergeben. Unterzeichnet wurde die Urkunde von Landrat Thomas Habermann (CSU).

Bereicherung für das Team des Freilandmuseums

Ein Mitglied im inklusiven Team des Freilandmuseums Fladungen ist Aaron Marschall. Der 24-Jährige hat unter anderem eine Hörschädigung. Seit Anfang 2020 unterstützt er die Handwerker im Freilandmuseum bei ihrer Arbeit und ist außerdem in der Geländepflege tätig. "Die Arbeit füllt mich aus und sie ist zu 100 Prozent das, was ich mir vorgestellt habe", sagte er dem BR gegenüber. Otto Orf, technischer Leiter des Freilandmuseums, ist mit Aaron Marschall sehr zufrieden. Die ihm übertragenen Aufgaben mache er "zu 110 Prozent", berichtet Orf. Über die Auszeichnung der Lebenshilfe freut sich der technische Leiter: "Wir möchten in der freien Wirtschaft Nachahmer dafür finden, dass Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz bekommen."

Mission: Geeignete Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap finden

"Mensch inklusive" ist ein Projekt der Lebenshilfe Schweinfurt, das Menschen mit Behinderung an wohnortnahe Arbeitsplätze in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts vermittelt. Patricia Linsenmeier, Pressesprecherin des Freilandmuseums, beschreibt das Prinzip: "Hierfür gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lebenshilfe-Projekts die Fähigkeiten und Wünsche eines Menschen mit Behinderung mit den Erwartungen eines potenziellen Arbeitgebers ab und bringen beide Seiten zusammen." Die Arbeitgeber würden so ihr Personal entlasten und gleichzeitig hoch motivierte Mitarbeiter gewinnen. "So fassen im allgemeinen Arbeitsmarkt Menschen mit Behinderung Fuß und stellen dort ihre Fähigkeiten und Stärken unter Beweis", betonte Linsenmeier.