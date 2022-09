Quadfahrer prallt bei Johannesberg gegen Baum und stirbt

Am Donnerstagnachmittag kam ein 61-jähriger Quad-Fahrer nahe Johannesberg im Landkreis Aschaffenburg bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Der Polizei zufolge kam er – offenbar ohne Fremdbeteiligung – zwischen Johannesberg und Breunsberg mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ist mit den Ermittlungen zum Unfallhergang betraut. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang rekonstruieren. Verkehrsteilnehmer, die zur Klärung beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg zu melden. Die Kreisstraße AB13 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.