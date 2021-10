Pyrotechnik und "aggressives Verhalten" bei Demo in Nürnberg

Während einer Versammlung in der Nürnberger Innenstadt am Samstag haben Demonstranten Pyrotechnik gezündet und die Versammlung durch aggressives Verhalten mehrfach gestört. Die Polizei musste nach eigenen Angaben "unmittelbaren Zwang" gegen mehrere Personen anwenden.

Demonstranten werfen Böller auf Polizisten

Am Nachmittag startete der Demonstrationszug mit rund 600 Teilnehmern unter dem Motto "United against Repression" (Vereint gegen Repression) vom Veit-Stoß-Platz aus in Richtung Willy-Brandt-Platz. Bereits vor dem Start kam es zu massiven Störungen: Mehrere Demonstranten warfen laut Polizei Böller in Richtung der Einsatzkräfte. Außerdem verdeckten die Teilnehmer mit Transparenten den Demonstrationszug, wodurch die Polizei das Versammlungsgeschehen nicht mehr beobachten konnte.

Polizei stoppt mehrfach Demonstration

Daraufhin stoppten die Einsatzkräfte vorübergehend den Zug mit einer Polizeikette. An der Spitze des Demo-Zuges versuchten mehrere Personen die Kette mit Gewalt zu durchbrechen, die Polizisten setzten Pfefferspray gegen sie ein. Später wurde den Demonstranten der Weiterzug erlaubt, wegen erneuter Störungen musste die Demo mehrmals aber wieder angehalten werden.

Die Polizei zog nach Ende der Versammlung die Bilanz, dass von den etwa 600 Teilnehmern die rund 150 Menschen an der Spitze des Zuges für die Störungen verantwortlich waren. Die Polizei leitete unter anderem wegen Widerstand gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte mehrere Ermittlungsverfahren ein.

"Hitlergruß" gegen Demonstrierende

Zudem wurde ein weiteres Verfahren eingeleitet: Ein Unbeteiligter habe den Demonstranten den "Hitlergruß" gezeigt. Er muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verantworten, so die Polizei.

Die Teilnehmer demonstrierten unter anderem gegen ein Gerichtsurteil gegen einen Linksautonomen. Der Mann war nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei am Nürnberger Jamnitzerplatz im Sommer 2019 zu einer Haftstrafe verurteilt worden.