Putins Lieblingsband: "Ljube"-Auftritt in Nürnberg abgesagt

Ein geplantes Konzert der russischen Band "Ljube" in der städtischen Nürnberger Meistersingerhalle löste eine öffentliche Debatte aus. Der Nürnberger Konzertveranstalter Peter Harasim kritisierte den für Mitte Mai vorgesehenen Auftritt. Die Musiker würden sich eindeutig patriotisch geben, schrieb Harasim. Sie hätten enge Verbindungen zu Wladimir Putin und würden als "Lieblingsband" des russischen Präsidenten gelten.

"Ljube"-Konzert inzwischen abgesagt

In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Marcus König (CSU) stellte Harasim die Frage, "ob diese Veranstaltung in der städtischen Halle stattfinden soll". Die Stadt müsse "schon schauen, wen ich mir da ins Haus hole", sagte Harasim im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Er sei kein Freund kultureller Zensur, schreibt er in seinem Brief. Aber angesichts der aktuellen, politischen Lage in der Ukraine sei der Auftritt doch befremdlich.

Inzwischen ist das Konzert am 17. Mai in Nürnberg laut Website der Meistersingerhalle abgesagt worden. Auf der Internetseite des Wiesbadener Veranstalters werden aktuell jedoch weiterhin Karten zum Verkauf angeboten.

Angekündigt wurde "feine Männerlyrik"

Die Ankündigung der Agentur aus Wiesbaden, die das "Ljube"-Konzert in Nürnberg veranstaltet, war eindeutig. Die Besucher des "Ljube"-Konzerts könnten sich auf "feine Männerlyrik, Geschichten aus Armeezeiten, Nostalgie nach der Jugend, echten Wagemut und ehrfürchtige Liebe zum Vaterland" freuen. Und weiter heißt es über "Ljube" in der Ankündigung, die noch auf der Homepage der Meistersingerhalle zu lesen ist: "Zu ihren treuen Fans zählen die hochrangigsten Politiker und einflussreichsten Personen Russlands und der GUS-Staaten."

Lieder der Band bei Putin-Großveranstaltung in Russland

Wie wichtig die Band auch aktuell für die russische Propaganda ist, zeigte der Auftritt Putins bei einer nationalistischen Großveranstaltung vor wenigen Tagen im Moskauer Olympiastadion. Anlass der Auftritts war eine große Feier zum achten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim am 18. März 2014.

Vor seinen Anhängern im voll besetzten Moskauer Stadion verteidigte Putin den Angriff auf die Ukraine: Die "militärische Spezialoperation" sei nötig geworden, um einen "Genozid" an der russischen Minderheit im Donbass zu verhindern. Abgespielt bei diesem Großevent wurden laut Medienberichten auch Lieder der Band "Ljube".