Pustelschwein-Nachwuchs im Nürnberger Tiergarten

"Schweine gehören zur Kulturgeschichte der Menschen"

"Schweine spielen in der Kulturgeschichte des Menschen und in den Ökosystemen eine sehr wichtige Rolle", sagt Jörg Beckmann, der stellvertretende Direktor des Tiergartens Nürnberg. "Abbildungen von Pustelschweinen in einer indonesischen Höhle sind mindestens 43.500 Jahre alt und die älteste bekannte darstellende Kunst aus Menschenhand. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir jetzt in Nürnberg diese hochbedrohte Tierart halten.“ Neben den Visayas-Pustelschweinen hat der Tiergarten Nürnberg mit seinen Hirschebern nun zwei gefährdete asiatische Schweinearten in seiner Obhut.