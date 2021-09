Push fürs Selbstbewusstsein: Business-Akademie für Jugendliche

"Ich bin handwerklich gut und kann gut mit Menschen umgehen", sagt der 15-jährige Maximilian Ehrengruber und strahlt. Letzteres hat er erst in der Ferienakademie herausgefunden. Über drei Jahre schon begleiten Coaches der Hochschule für angewandtes Management in Treuchtlingen seine Gruppe von 15 jugendlichen Mittelschülern aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen.

Nachhilfe fürs Selbstbewusstsein

Die Schülerinnen und Schüler bekommen in diesen Sommerferien zehn Tage gemeinsame Zeit mit pädagogischer Begleitung, und im Frühjahr ein Auffrischungs-Wochenende. Manche haben von zu Hause nicht die Unterstützung, die es für eine gutes Selbstbewusstsein braucht. Verschiedene Aufgaben und Abenteuer stehen an, in der Gruppe werden anschließend die Erfahrungen besprochen. Eine der Aufgaben war es, am offenen Feuer für alle Suppe zu kochen, und anschließend alles wieder aufzuräumen. "Ich habe gelernt, mit anderen zu besprechen, wie man etwas macht", sagt Alena Bilandzic.

Rollenspiel mit dem Personalchef

In diesem Sommer steht für die Gruppe vor allem die berufliche Orientierung im Fokus. Beim Unternehmerfrühstück stellten sich Firmen aus der Region vor. Gemeinsam besichtigen die Jugendlichen einen Betrieb. Auch Bewerbungen wurden gemeinsam verfasst. Einer der Coaches spielte im Rollenspiel den Personalchef einer Firma.

"Wichtig ist es, dass man das Wichtigste über sich in den ersten 90 Sekunden sagt, weil die meisten Chefs haben nicht so viel Zeit, einen kennen zu lernen." Maximilian, 15 Jahre, Schüler der Ferienakademie

Fragebogen hilft bei der Einschätzung

Die Fortschritte und das Wohlbefinden der Jugendlichen werden vom Treuchtlinger Ableger der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning ausgewertet. Persönlichkeit zu entfalten und Selbstwirksamkeit zu erleben sind die pädagogischen Ziele. Professor Manuel Sand hat Fragebogen ausgearbeitet, in denen die jugendlichen Mittelschüler angeben, wie sie mit Schwierigkeiten umgehen, wie kompetent sie sich fühlen und wie sie sich selbst einschätzen.

"Man kann schon eine Verbesserung beobachten, vor allem rund um die gemeinsamen Tage", so Sand. Im vorigen August musste das Training ausfallen, jetzt wurde einiges nachgeholt. Eine Förderung der Hermann Gutmann Stiftung trägt einen großen Teil der Kosten für das Programm.

Viele Lerneffekte bei der Ferienakademie

Zehn gemeinsame Tage verbringen die Jugendlichen auf dem Treuchtlinger Adventure Campus. Auf dem Gelände sind mehrere Geräte für Teamwork eingerichtet. Rund 1.000 Auszubildende der Post bekommen hier jährlich Teambuilding-Einheiten. Zum Beispiel beim Spinnennetz: alle müssen auf die andere Seite, aber jedes durch Seile gespannte Feld darf nur einmal benutzt werden. Es kommt zu lustigen Situationen. Und hinterher wird nachbesprochen: wir hätten die ganze Sache besser planen sollen. Dies ist nur einer von vielen Lerneffekten der Ferienakademie.