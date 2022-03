"Pure Freude": Schausteller zurück auf Nürnberger Volksfestplatz

Mit einem Ruck zieht Schausteller Lorenz Kalb die Rollos von seinem Wohnwagen hoch und öffnet das Fenster. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist er wieder auf den Nürnberger Volksfestplatz gezogen und räumt seinen Wohnwagen ein. "Das ist Heimat", sagt Kalb.

"Schausteller Leben ist eine Berufung, nicht nur Beruf, und dass ich das jetzt wieder machen darf nach dieser langen Zeit, es ist wirklich Freude pur." Schausteller Lorenz Kalb

Er ist schon in fünfter Generation Schausteller, betreibt mit seiner Frau eine mobile Volksfest-Bar, mit der sie durch ganz Süddeutschland ziehen. Ein Leben im Wohnwagen. Bis die Corona-Pandemie kam und alle Volksfeste und Märkte abgesagt wurden.

Abgesagte Feste, verzweifelte Schausteller

Eine harte Zeit, sagt Lorenz Kalb, der als Vorsitzender der Süddeutschen Schausteller auch viele Schicksalsschläge seiner Kollegen mitbekommen hat. Denn die Hilfen vom Staat konnten die Verluste nur zu einem kleinen Teil decken. "Da hatte ich Menschen am Telefon, die nicht mehr weiterwussten, deren Altersversorgung und Rücklagen komplett aufgebraucht waren. Und es hat ja auch schon der eine oder andere aufgeben müssen", sagt Kalb.

"Also es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir jetzt endlich wieder da sein dürfen. Und zu sehen, wie die Kollegen mit Motivation rangehen. Wie jeder poliert und putzt und aufbaut. Das ist eine tolle Sache." Schausteller Lorenz Kalb

Schausteller Arnd Bergmann baut seinen XXL-Racer auf. Ein Fahrgeschäft, bei dem an einem 50 Meter langem Masten die Gondeln durch die Luft geschleudert werden. Doch die meiste Zeit stand der Racer in den vergangenen zwei Jahren still. Immerhin konnte Arnd Bergmann sein Geschäft im Sommer beim sogenannten Nürnbärland aufstellen, einem mobilen Freizeitpark, der als Ersatz für das ausgefallene Volksfest diente.

Hoffnungsvoller Blick nach Würzburg

Doch das konnte nicht die ganze Saison ausgleichen. Und Kredite mussten weiter bedient werden. "Je länger die Corona-Pandemie gedauert hat, desto mehr ging es an die Substanz", sagt Bergmann. Umso wichtiger ist nun der Start in die neue Saison. Die Schausteller brauchen Einnahmen. Und der Start des Frühjahrsvolksfest in Würzburg macht Hoffnung. Dort strömten die Menschen am Eröffnungswochenende auf das Volksfestgelände.

In Nürnberg startet das Frühlingsfest am Karsamstag, 16. April.