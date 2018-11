Punkte für die besten Teller

Für Gastronomen ist eine Auszeichnung des Restaurantführers Gault Millau eine große Ehre und auch in diesem Jahr wurden die Namen der ausgezeichneten Köche und Restaurants wieder mit Spannung erwartet. Doch so viele Überraschungen gab es nicht, vor allem nicht im Freistaat.

Christian Jürgens absolvierte Stationen im Restaurant Tantris in München, in der Residenz Heinz Winkler in Aschau im Chiemgau, bei Jörg Müller auf Sylt und im Restaurant Aubergine bei Eckart Witzigmann. Der Koch - laut Tester "ein hintersinniger Illusionist“, der "klassische Geschmackstiefe mit optischer Verführung vereint“, - steht in Bayern seit acht Jahren an der Spitze und wurde erneut mit 19,5 von 20 möglichen Punkten bewertet. Deutschlandweit erreichten nur sieben weitere Köche diesen Spitzenwert.

In Elmau, München und in Nürnberg lässt sich´s gut speisen

Zum Aufsteiger des Jahres wählten die Tester den 44-jährigen Christoph Rainer, der im Restaurant "Luce d’Oro“ in Elmau (Landkreis Garmisch-Patenkirchen) arbeitet. Neben seinen "schönsten Tellerstillleben“ wurde sein Gespür für "die perfekte Harmonie von Gerichten“ gewürdigt. Dafür wurde der Koch, der seine Wurzeln in der französischen Küche hat, mit 18 Punkten ausgezeichnet.

Ebenfalls 18 Punkte erkochten sich fünf Küchenchefs aus München - Bobby Bräuer vom "Ess.Zimmer“, Martin Fauster von “Königshof“, Hans Haas vom "Tantris“, Jan Hartwig vom "Atelier“, Tohru Nakamura vom "Werneckhof by Geisel“. In Nürnberg schafften das Andree Köthe und Yves Ollech vom "Essigbrätlein“. Als Newcomer wurde der 33 Jahre alte Christoph Kunz ausgezeichnet, der sich im Münchner Restaurant "Alois“ auf Anhieb 17 Punkte erkochte.

In Bayern überall ein Genuss

Der Gault Millau Restraunt-Guide wird jährlich veröffentlich. Insgesamt wurden in der aktuellen Ausgabe 164 Restaurants in Bayern beschrieben und bewertet. Davon wurden 139 mit einer oder mehreren Kochmützen für besonders gute Küche ausgezeichnet. Während 15 Restaurants als „zu langweilig“ gestrichen wurden, schafften es 38 neue in den Guide. 13 wurden höher und sechs niedriger bewertet.