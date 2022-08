Punk und politischer Aktivismus: Pussy Riot spielen in Nürnberg

Es war eine ikonische Szene und eine Aktion, die weltweit für Schlagzeilen sorgte: Im Februar 2012 tanzten vier Frauen mit bunten Sturmhauben auf dem Kopf und in bunten Kleidern im Altarraum der Christus-Erlöser-Kathedrale in Moskau, nicht weit vom Kreml. Sie lieferten ein Punk-Gebet ab, riefen und sangen "Mutter Gottes, verjage Putin"! Es war ein Protest gegen Putin und die Vereinnahmung der russisch-orthodoxen Kirche für seine Zwecke.

Gefängnisstrafen für Punk-Aktion in der Kirche

Drei der Pussy Riot-Sängerinnen haben einen hohen Preis für ihr "Punk-Gebet" zahlen müssen: Nadeschda "Nadja" Tolokonnikowa, Marija "Masha" Aljochina und Jekaterina Samuzewitsch wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Tolokonnikowa lebt und arbeitet inzwischen in den USA und setzt sich unter anderem für das Recht auf Abtreibung dort ein. Marija Aljochina tourt derzeit mit anderen Mitstreiterinnen durch Europa. Am Freitagabend Abend treten sie in Nürnberg im Hirsch auf.

Kunst und Aktivismus aus dem Exil

Während des Interviews mit BR24 sitzen Olga Borisova und Diana Burkot im Auto und fahren durch Österreich. Borisova zeigt mit ihrer Handykamera die Berge. Sie sind unterwegs, was zu Pussy Riot passt. Denn die Mitglieder der Gruppe sind derzeit in Europa verstreut, leben inzwischen im Exil. Nach Russland können sie nicht: Dort ist es für sie und ihre Mitstreiter zu gefährlich. In dem Land werden Oppositionelle denunziert. Wer Regime-Gegnern Gewalt antut, wird selten strafrechtlich verfolgt.

Punk und Polit-Aktivismus

Marija Aljochina hat 2017 ihre Erfahrungen in einem Buch veröffentlicht. Die aktuelle Tour beruht auf diesem Bericht namens "Riot Days". Pussy Riot wird meist als Punk-Gruppe bezeichnet. Sie verstehen sich aber auch als Künstler-Kollektiv, das politisch ist. Die Gruppe steht für Feminismus, Engagement für die queere Community, für Kunst- und Meinungsfreiheit. Ihre Auftritte sind keine reinen Konzerte: Es sind vielmehr multimediale Performances mit Videoausschnitten, Texten und Theaterelementen, aber natürlich auch mit Musik – wie ihrem neuen Antikriegssong. Alles in russischer Sprache.

Gegen Putin und gegen den Krieg

"Putin mag eure Gleichgültigkeit", rappen sie in dem Antikriegssong. Und weiter: "Der Westen hat ihm jahrelang Waffen verkauft". Marija Aljochina sagte in einem Interview mit dem ARD-Magazin ttt, dass viele Menschrechtsorganisationen, Aktivisten wie Alexej Nawalny, Künstlerinnen und Künstler vor Putin und seinem Umbau Russlands zu einem totalitären Staat gewarnt hatten. Trotzdem hätten westliche Politiker ihm weiterhin die Hand geschüttelt. Olga Borisova spricht von Heuchelei. Putin sei ein Kriegsverbrecher. Was den Krieg in der Ukraine betrifft, bezieht Pussy Riot klar Stellung: Ihr Antikriegssong endet schließlich mit einer Liebeserklärung an das von Russland angegriffene Land: "Ukraina, ja tebja ljublju“ heißt es, was übersetzt bedeutet "Ukraine, ich liebe dich“.