Pumpspeicherwerk Riedl: Aiwanger will in einem Jahr bauen

Seit Jahrzehnten ist ein Pumpspeicherwerk in Riedl bei Untergriesbach in der Planung, seit zehn Jahren laufen die Planungen. Nun könnte es konkreter werden. Noch in diesem Jahr folgt die öffentliche Auslegung mit Anhörung der Betroffenen. Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (FW) hofft auf grünes Licht von den Behörden. Dann könnte schon im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden, sagte er am Freitag bei einem Besuch in der Region.

Minister wirbt für das Projekt

Aiwanger gilt seit Jahren als Befürworter des Projekts. Im Gespräch mit Anwohnern versuchte er, nochmal deutlich zu machen, wie wichtig unabhängige Energiegewinnung vor Ort sei. "Gerade in der jetzigen Zeit passt das Projekt wie die Faust aufs Auge, weil wir jetzt rauswollen aus Atom und aus fossilen Energieträgern und die erneuerbaren Energien deutlich ausbauen wollen." Doch mit seinen Argumenten konnte er die Bürger nicht gewinnen.

Naturschützer und Anwohner sind dagegen

Eine Bürgerinitiative vor Ort versucht gemeinsam mit dem Bund Naturschutz, das Projekt zu verhindern. Sie befürchten unter anderem ökologische Nachteile für die Donau bei Jochenstein, aus der das Wasser herausgepumpt werden soll. Christian Schmid, Anwohner und Sprecher der BI, kündigte an, seinen Grund auf keinen Fall an die Betreibergesellschaft verkaufen und durch alle Instanzen klagen zu wollen.

Die BI hält das Pumpspeicherwerk nicht für genehmigungsfähig. Aiwanger entgegnete, er habe Verständnis dafür, dass die Anwohner keinen 20 Meter hohen Damm vor der Haustüre haben wollen, hinter dem Wassermassen sind. Doch er halte Pumpspeicherwerke für wichtig, wenn es darum geht, die Energieversorgung für ganz Bayern sicherzustellen.

Stausee als Energiespeicher

Seit den 70er Jahren gibt es Pläne, in der Senke zwischen den Ortschaften Riedl und Gottsdorf einen Stausee anzulegen. Wenn der Stromverbrauch niedrig ist, soll das Wasser aus der Donau gesaugt und über unterirdische Rohre den Berg nach oben hochgepumpt werden. Der Stausee, der vier Millionen Kubikmeter Wasser fassen soll, dient als Energiespeicher. Wenn der Energiebedarf hoch ist, soll das Wasser abgelassen und so Strom erzeugt werden.

Bauzeit vier Jahre

Den Energiespeicher will "Verbund" umsetzen, ein Energieunternehmen aus Österreich, das auf Stromerzeugung aus Wasserkraft spezialisiert ist. Vor vielen Jahren wurden die Kosten auf 350 Millionen Euro geschätzt. Der Bau könnte etwa vier Jahre dauern.