Baggern für die Energiewende: Das wird Bayerns größter Akku

Auf der Baustelle nennen sie ihn den "Weißen Riesen": fast 1.000 PS leistet der Mega-Bagger. Wo harter Fels im Weg ist, hilft nur seine brachiale Kraft. Dann kommen seine 128 Tonnen Eigengewicht schon mal ins Wanken. Der "Weiße Reise" baggert für die Energiewende. Oberhalb von Happurg, 30 Kilometer östlich von Nürnberg, entsteht gerade Bayerns wichtigster Energiespeicher. Das Pumpspeicherkraftwerk dort soll wieder in Betrieb gehen, eine der größten Baustellen der Energiewende in Bayern.

Plötzlich war Wasser weg

Das obere Becken des Pumpspeicherkraftwerks liegt auf dem Deckersberg in rund 580 Metern Höhe. Es ist so groß wie 28 Fußballfelder. 50 Jahre lang war es in Betrieb. Seit 2011 ist es leer. Damals war plötzlich eine Million Kubikmeter Wasser verschwunden. Bis heute wurde die undichte Stelle nicht gefunden. Vor einem Jahr entschied der Energiekonzern Uniper, das Werk wieder in Betrieb zu nehmen und dafür rund 250 Millionen Euro zu investieren.

Voraussetzung war, dass das Oberbecken wieder dicht wird. Daran arbeiten Andreas Bauer und sein Team. Er ist Staudamm-Chef bei Uniper. Das Becken wurde Ende der 1950er-Jahre gebaut. "Damals hat man noch viel mit Naturmaterialien zur Abdichtung gearbeitet", sagt er. Doch das hat nicht dauerhaft gehalten. Das poröse Karstgestein mit seinen vielen Rissen machte immer wieder Probleme. Obwohl das gesamte Becken schon einmal in den 1960er-Jahren saniert wurde.

17.000 Löcher sollen für Stabilität sorgen

Künftig sollen eine Kunststofffolie und mehrere Asphaltschichten das Becken abdichten. Zusätzlich werden Glasfaserleitungen verlegt, die Alarm schlagen, wenn Wasser austreten sollte. "Wir wollen ganz auf Nummer sicher gehen", sagt Bauer. Deshalb bohren Spezialmaschinen derzeit rund 17.000 Löcher. Sie sind bis zu zwölf Meter tief und werden mit Kies und Beton aufgefüllt und verdichtet. Diese sogenannten Rüttelstopfsäulen bilden die Basis für das neue Dichtungssystem.