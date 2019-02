Puma wird neuer Ausrüster von Manchester City

Der Herzogenauracher Sportartikelhersteller Puma wird ab Juli dieses Jahres den Fußballclub Manchester City ausstatten. Puma löst Nike als Ausrüster des von Pep Guardiola trainierten englischen Teams ab. Wie Puma bekannt gab, hat das mittelfränkische Unternehmen eine Partnerschaft mit der City Football Group unterzeichnet.

Fußballkonzern mit renommierten Clubs

Zur City Football Group gehören neben dem englischen Meister Manchester City auch Fußballclubs in Australien, Spanien, Uruguay und China. "Pumas Partnerschaft mit der City Football Group ist die größte, die wir jemals eingegangen sind“, sagte Puma-Chef Björn Gulden.

Fußball ist mehr als Sport

Man wolle in Zukunft die Fangemeinden der Teams auch außerhalb des Sports ansprechen, etwa in den Bereichen Musik, Mode und Computerspiele. Ferran Soriano, Vorstandsvorsitzender der City Football Group, nennt die Kooperationsvereinbarung ein "neues, spannendes Kapitel“ für die Unternehmensgruppe: "Wir freuen uns auf eine, wie wir glauben, zukunftsweisende Partnerschaft“, so Soriano.